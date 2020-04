Cómo abrir candados amarillos en Resident Evil 3 Remake

Hay una gran cantidad de secretos escondidos en la ciudad Raccoon City en Resident Evil 3, muchos de los cuales no podrás acceder de inmediato. Uno de ellos son los candados de color amarillo. Estas cerraduras que normalmente se encuentran en casilleros o cajas adjuntas, impiden que los jugadores obtengan recursos importantes como municiones. Afortunadamente, podrás desbloquear todas las cajas bastante temprano en el juego. Sólo asegúrate de volver a pasar por la ciudad y desbloquear todos esos candados antes de progresar.

Ubicación del Lockpick

El Lockpick es un elemento importante de la historia, por lo que es imposible progresar sin él. Una vez que apagues el fuego en el callejón y llegues a la estación eléctrica, tendrás la tarea de lanzar cuatro disyuntores. Por la entrada a los disyuntores cerrada, gira a la izquierda y acércate al cadáver desplomado contra la cerca. Inspeccionarlo desencadena una pequeña escena donde Jill arranca una caja de su puño infestados por arañas.

Examina la caja de tu inventario para abrirla y ganar el Lockpick. Ahora podrás usar este elemento tantas veces como quieras, así que no te preocupes si se rompe. Te recomendamos que no abras la cerradura de los disyuntores de inmediato. Al abrir la puerta de la sala del disyuntor Jill se verá atacada por arañas mutadas. En su lugar, regrésate a la ciudad y abre todas los candados simples que has encontrado.

Además, si enciendes la electricidad, invocarás a Némesis, que es otro problema que no querrás cuando estés deambulando por Raccoon City. Para desbloquear un candado simple, sólo tienes que acercarte a él y examinarlo. Cuando aparezca el menú de inventario, elige el Lockpick y luego la opción”Usar.” Esto abrirá automáticamente el candado simple, lo que te permite obtener las méritos escondidas. El Lockpick es uno de los artículos más importantes en Resident Evil 3, ya que le da una tonelada de acceso a méritos adicionales.

¿Puede Carlos conseguir el Lockpick?

A medida que avances por Raccoon City, acabarás tomando el control de Carlos que vaga por el hospital local. No arruinaremos la razón detrás de esto, pero durante tu viaje a través de esta área, encontrarás un montón de candados simples. Esto puede llevarte fácilmente a creer que Carlos puede obtener el Lockpick.

Esto es falso, ya que Jill progresará más tarde a través del hospital permitiéndote abrir todas esos candados simples. Carlos no puede obtener el Lockpick en Resident Evil 3, ¡así que no pases mucho tiempo buscando este objeto inexistente como lo hice yo!