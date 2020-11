Wisconsin – Resultados y Mapa en Vivo: Biden proyectado como ganador

Joe Biden ha sido proyectado como el ganador en Wisconsin, un estado de campo de batalla fundamental en la carrera presidencial 2020. Biden tiene una ventaja de 1,630,433 votos contra 1,609,900 votos sobre el presidente Donald Trump, quien ganó el Badger State en 2016.

Trump y su campaña planean pedir un recuento en la carrera de Wisconsin y también podrían generar batallas legales para tratar de desafiar algunos de los votos emitidos por el candidato demócrata. Trump lideró por un amplio margen desde que cerraron las urnas el martes hasta la madrugada del miércoles, antes de que se contaran los votos por correo y otros votos en áreas fuertemente demócratas, incluida Milwaukee, lo que puso al estado a favor de Biden.

A continuación puedes ver los resultados completos de las elecciones presidenciales 2020 en Wisconsin, cortesía de los socios de Heavy, Decision Desk HQ:

Los resultados de la carrera presidencial por Wisconsin se pueden ver en el widget a continuación, que se actualiza en tiempo real. Al pasar el cursor sobre cada condado, se mostrarán resultados localizados.



Trump ha convertido al estado en el centro de grandes mitines que desafían el distanciamiento social en las semanas previas a las elecciones, y le dijo a la multitud en Janesville que si gana Wisconsin, cree que todo habrá terminado. Ha estado en Janesville, Green Bay, West Salem, Waukesha y, a las 7 p.m. en la víspera de las elecciones, se dirigió a una Kenosha afectada por los disturbios, y que había visitado anteriormente a raíz de los incendios provocados tras un tiroteo policial controversial.

El vicepresidente Joe Biden no tiene que recuperar toda la trifecta de los estados del medio oeste que Hillary Clinton perdió en 2016 (Wisconsin, Michigan y Pensilvania) para prevalecer, pero es un mapa difícil para Biden si pierde los tres. Si Biden pierde los tres estados del medio oeste, solo podría ganar con Florida y una sorpresa en un estado como Georgia o Arizona. Eso es posible según las encuestas, pero, si eres Biden, probablemente no querrás apostar por eso.

Por su parte, el ex vicepresidente realizó su propio evento en el aeropuerto de Milwaukee, pero solo contó con una docena de personas y fue categorizada una “reunión privada”, después de que el aeropuerto en el condado controlado por los demócratas no permitiera que Trump realizara una gran manifestación en un aeródromo.

Biden ha estado constantemente por delante en las encuestas de Wisconsin. Sin embargo, eso también fue cierto para el candidato demócrata en 2016. Al final, Trump se impuso por 22,748 votos.

El promedio de encuestas de RealClearPolitics hizo que Biden subiera un promedio de 6.6%. ¿Cómo se compara eso con 2016? Según RCP, “Promedio final de 2016 de RCP: Clinton +6,5, Resultados: Trump +0,7 (Trump +7,2 antes de las encuestas)”. Trafalgar Group, un encuestador de tendencia republicana que predijo correctamente a Pensilvania y Michigan para Trump en 2016, hizo que Biden subiera un 1 por ciento en su última encuesta.

En general, se cree que Trump logró una sorpresa en Wisconsin en 2016 por una variedad de razones, entre ellas: menor participación de Clinton en bastiones demócratas como Milwaukee de la que disfrutó el ex presidente Barack Obama; atrayendo a algunos votantes rurales demócratas e independientes a su campo y a los votantes rurales blancos de la clase trabajadora que tradicionalmente no votan; El fracaso de Clinton en no visitar el estado; y candidatos bastante fuertes de terceros partidos como Jill Stein y el libertario Gary Johnson del Partido Verde. Al mismo tiempo, Trump no tuvo un desempeño tan fuerte en los llamados condados WOW – el afluente cinturón suburbano republicano alrededor del condado de Milwaukee – como lo haría un candidato republicano.

