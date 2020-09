[VIDEO] Dos policías heridos de bala en una emboscada en Los Angeles

Un hombre fue grabado en un vídeo reaccionando a la noticia de que dos ayudantes del Sheriff del condado de Los Ángeles fueron heridos por bala en una emboscada. Su reacción en el lugar de los hechos está creando polémica. Puedes ver el vídeo a continuación, pero ten en cuenta que es perturbador.

Otros vídeos también están creando controversia en las redes sociales. En algunos vídeos, se vio a manifestantes de Black Lives Matter bloqueando la entrada a la sala de emergencias del hospital donde los dos oficiales fueron llevados después de recibir un disparo en la cabeza en su coche patrulla el 12 de septiembre de 2020.

Aquí está el vídeo del hombre cuya reacción parecía demasiado emocionada o alegre para algunos. La mujer que lo compartió en Twitter lo tituló “Reprensible vídeo de reacción de un testigo de los 2 oficiales recibiendo disparos a quemarropa”. Sin embargo, otro hombre respondió: “Todo lo que el tío está diciendo es, ‘oh mier**’. Simplemente expresando su choque por la situación”. Una persona pensó que sonaba como si estuviera reaccionando a los disparos de los oficiales con “alegría”. Otra mujer escribió: “Creo que BLM y sus seguidores tienen un nuevo problema de marketing en sus manos, como deberían. Desestimar el júbilo en la respuesta de este hombre mientras se dice que la policía es fundamentalmente racista no cuadra, y todos lo sabemos”.

Mira:

Reprehensible witness reaction video of the 2 officers being shot point blank. pic.twitter.com/LqAe2yj4An — The Red-Headed Libertarian™ (@TRHLofficial) September 13, 2020

El actor James Woods escribió en Twitter: “Aquí está la reacción de un testigo presente en la emboscada de dos policías que recibieron un disparo en la cabeza en #Compton. Las víctimas se ven al fondo. Nadie los va a ayudar. Vota como si tu vida dependiera de ello. #BlueLivesMatter”.

En los otros vídeos, los manifestantes gritaron “esperamos que mueran”. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles recurrió a Twitter para implorar a la gente que dejara de bloquear la entrada y salida de la sala de emergencias del hospital. El departamento escribió en Twitter el 13 de septiembre de 2020: “A los manifestantes que bloquean la entrada y salida de la SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL gritando ‘Esperamos que mueran’ refiriéndose a 2 ayudantes del Sheriff de LA emboscados hoy en #Compton: NO BLOQUEEN LAS ENTRADAS DE EMERGENCIA & SALIDAS AL HOSPITAL. La vida de las personas está en juego cuando las ambulancias no pueden pasar”.

Después de que los agentes emitiesen una orden de dispersión para la reunión ilegal de un grupo de manifestantes que bloquearon la entrada y salida de emergencia del hospital, un manifestante adulto se negó a cumplir y cooperar. Durante su arresto, empezó una pelea, momento en el que una mujer adulta corrió hacia los agentes, ignoró las repetidas órdenes de quedarse atrás mientras luchaban con el hombre e interfirió con el arresto. La mujer adulta, quien luego fue identificada como reportera de prensa, no se identificó como prensa y luego admitió que no tenía las credenciales con su nombre. Ambos individuos han sido arrestados por 148 P.C.

El sospechoso aún no ha sido identificado.

Los oficiales fueron emboscados, como muestran los vídeos

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

El Departamento del Sheriff publicó un vídeo que mostraba al sospechoso disparando contra el coche patrulla.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles escribió en Twitter:

“… 2 de nuestros ayudantes del Sheriff fueron disparados en Compton y trasladados a un hospital local. Ambos todavía están luchando por sus vidas, así que manténgalos en sus pensamientos y oraciones… Los ayudantes, una mujer y un hombre, fueron emboscados mientras estaban sentados en su vehículo patrulla. Ambos sufrieron múltiples heridas de bala y se encuentran en estado crítico. Ambos están siendo operados actualmente. El sospechoso sigue prófugo”.

El presidente Donald Trump escribió en Twitter sobre el tiroteo en Compton: “¡Animales que deben ser golpeados con fuerza!”

Los vídeos muestran a los manifestantes de BLM en el hospital

BLM protesters trying to breach St. Francis hospital where two officers are fighting for their lives after being shot in an ambush.

Part 1 pic.twitter.com/0x3uj04ahW — Maria CLICK THE FCN PROFILE Viti (@selfdeclaredref) September 13, 2020

El vídeo mostraba a personas que intentaban entrar en la sala de emergencias del hospital. En un vídeo, un hombre les dice a los oficiales que lo custodian que morirán “uno por uno”.

93% peaceful BLM at St. Francis Hospital telling police they will die one by one. #LosAngeles 🤯🤯 pic.twitter.com/230auQEc2T — CIA-Simulation Warlord 🇺🇸😈🇺🇸 (@zerosum24) September 13, 2020

En otro vídeo, los manifestantes hicieron gruñidos de cerdo. “Que se joda la policía. Que os jodéis todos ”, dice uno.