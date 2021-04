Hombre armado se enfrenta a la policía por 13 horas en Carolina: 2 agentes muertos

Dos policías murieron tras un tiroteo fatal en Boone, Carolina del Norte. De acuerdo al canal de noticias WBTV, el presunto autor se mantuvo atrincherado en alguna casa ubicada sobre la calle Browns Chapel Road, epicentro del enfrentamiento, durante trece horas.

“Our thoughts and prayers go out to the Watauga County Sheriff Deputy Sgt. Chris Ward and Deputy Logan Fox," the Albemarle Police Department posted after two deputies were shot in a deadly standoff in Watauga County https://t.co/nQdziu6r2z pic.twitter.com/BljQaQDf4v — WBTV News (@WBTV_News) April 29, 2021

El canal Sky 3 ofreció una vista aérea del lugar de los hechos. Se observaba fuerte presencia policial además de las ambulancias que atendieron a uno de los policías, quien se retiró de la escena en helicóptero, trasladado de un centro de cuidados intensivos. Lamentablemente murió al poco tiempo de llegar a destino.

Two deputies were shot Wednesday after they went to perform a welfare check at a Watauga County home, the sheriff’s office said. Residents in the area received an alert to stay in their homes with their doors and windows closed.https://t.co/tETM4gPoVH — DaShawn Brown (@DaShawnWSOC9) April 28, 2021

El policía no sobrevivió. Se trata de Chris Ward, quien murió camino a un centro médico de Tennessee adonde iba a recibir tratamiento para las heridas de bala que tenía en el cuerpo, de acuerdo a una información provista por la CNN.

El otro agente fue atendido en una de las casas de la zona. Durante horas se desconocieron precisiones sobre su estado de salud. Su nombre es Logan Fox y en principio parecía haber sobrevivido al ataque del hombre armado. Sin embargo, un último informe del canal BWTV indica que también perdió la vida.

ABC News afirmó que en el hecho también habrían muerto 2 civiles, pero todavía la policía no ha confirmado esa información.

A look at the procession for Sgt. Chris Ward, the Watauga County Deputy who was killed in the line of duty. Investigators told us Deputy Logan Fox was shot — though we’re waiting for an update on his condition @wsoctv pic.twitter.com/BtzuAMTYkx — DaShawn Brown (@DaShawnWSOC9) April 29, 2021

Según un comunicado difundido por la Oficina del Sheriff de Watauga confirmó que los agentes de policía acudieron a una residencia ubicada en Boone para una inspección de control de bienestar. El propietario de la casa no se había presentado a trabajar ni había respondido los llamados telefónicos de su entorno.

Al arribar al domicilio en cuestión, los agentes de policía encontraron que todos los vehículos pertenecientes a los residentes estaban en la propiedad. En determinado momento, un individuo comenzó a balearlos.

Andy Stephenson, jefe de policía de App State, confirmó que el tiroteo finalizó alrededor de las 10:15 PM del miércoles 28 de abril tras casi 13 horas de duración. En ese lapso, los policías intentaron abatir al tirador.

Desde la Asociación Evangelística Billy Graham enviaron ayuda. Cuatro capellanes llegaron al lugar además de un Centro de Ministerio Móvil.

El sospecho podría haberse suicidado

Tras horas de estar atrincherado, el tirador de Boone podría haber tomado la drástica decisión de suicidarse, según uno de los últimos reportes de uno de los medios locales que trabaja en el lugar de los hechos, Morganton News Herald.

La noticia del suicidio del hombre armado habría sido confirmada por el Jefe del Departamento de Seguridad Pública de Morganton, Ryan Lander.

Lots to catch you up on overnight. That deadly standoff in Watauga County is now over & there’s a growing memorial outside of the sheriff’s office for Sg. Chris Ward. We’re still waiting for an update on the other injured deputy. My reports from here start on @wsoctv at 4:30am. pic.twitter.com/jiQYxsQ8Gd — Anthony Kustura (@AnthonyWSOC9) April 29, 2021

Len Hagaman, jefe de la Oficina del Sheriff de Watauga, confirmó que el agente Chris Ward murió en el Johnson City Hospital, en Tennessee, mientras que el otro agente herido de bala, Logan Fox, fue atendido en una de las casas de la zona donde se produjo el tiroteo. Habría muerto allí horas más tarde.

Here’s another look at the memorial filled with candles & cards. “This is an incredibly tragic situation and our thoughts and prayers are with everyone involved as well as their families and our community.” — Watauga County Sheriff Len Hagaman. @wsoctv pic.twitter.com/sKzh7RwQKS — Anthony Kustura (@AnthonyWSOC9) April 29, 2021

Este jueves, en las afueras de la Oficina del Sheriff de Watauga, vecinos del condado realizaron un memorial en homenaje a los policías caídos en el cumplimiento de su deber.

En el asedio al tirador también participaron civiles. Se desconoce si alguno de ellos resultó herido.

Vecinos encerrados en sus casas

El asedio al tirador se mantuvo durante casi 13 horas. Los vecinos de la Browns Chapel Road fueron obligados recluirse en sus casas, situación que se mantenía hasta hace algunas horas de acuerdo a los últimos reportes de prensa que trabaja en el lugar de los hechos.

“Esta es una situación increíblemente trágica y nuestros pensamientos y oraciones están con los involucrados como así también con nuestra comunidad”, dijo el agente Len Hagaman de acuerdo a citas recogidas por The Washington Post.

“Agradezco enormemente el apoyo que estamos recibiendo por parte de todo el Estado”, agregó el policía.

Se estima que al menos quince quince fuerzas trabajan en el lugar, entre estas efectivos de la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte y la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte.

