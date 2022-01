Rapero J $tash mató a su novia y se suicidó frente a sus tres hijos

Un terrible femicidio y suicidio ocurrió el pasado 1 de enero a manos del rapero Justin Joseph, conocido como J$tash, en su residencia ubicada en Temple City, California.

De acuerdo al informe de la policía, personal de la estación policial de Temple acudió a un llamado por un posible hecho de violencia doméstica, al llegar al lugar encontraron sin vida a una mujer hispana de 27 años y a un hombre afroamericano de 28 años.

“La víctima femenina presentaba múltiples heridas de bala, mientras que el hombre tenía una herida de bala aparentemente auto infligida. Ambos fueron declarados muertos en el lugar de los hechos”, detalla el informe policial.

De acuerdo a información publicada por el Daily News, la víctima sería la novia del rapero, identificada como Jeanette Gallegos, y con quien el rapero mantenía una relación de un año aproximadamente. La tragedia se habría desatado tras una discusión de la pareja que se llevó a cabo a puerta cerrada en el dormitorio que compartían.

En el lugar de los hechos se encontraban los tres hijos de Gallegos, de 7, 9 y 11 años, quienes ante la preocupación por el bienestar de su madre y tras no ser atendidos luego de golpear en reiteradas ocasiones la puerta del dormitorio, llamaron por teléfono al 911.

La policía informó que “se cree que los tres menores vivían en la residencia y serían los hijos de la víctima femenina”. Los menores no presentaban heridas y habrían sido puestos al cuidado de familiares.

De acuerdo al Daily News, en una entrevista de 2017 con la revista Crack, el rapero señaló que su experiencia en Asia y el haber conocido a celebridades como Lil Wayne y Young Money a los 16 años lo ayudó a crearse un nombre en la industria.

“En ese entonces el asistente número uno de Lil Wayne era mi mentor, él me llevó a ese mundo y me permitió experimentarlo todo. Su nombre es Troy Bless y gracias a Troy pude conocer a Young Money y posicionarme en la escena (…) aprendí mucho al estar cerca de esas personas, lo más importante, a ser profesional y siempre tener un abogado”, señaló en 2017.





J $tash "Always Wanted" (WSHH Exclusive – Official Music Video) The official WorldStarHipHop premiere of J $tash’s "Always Wanted" music video. Follow J $tash: twitter.com/fuckusluts instagram.com/fuckusluts SUBSCRIBE to the Official WorldStarHipHop Channel for more original WorldStar material, music video premieres, and more: goo.gl/jl4las More WorldStarHipHop: worldstarhiphop.com twitter.com/worldstar (Follow) fb.com/worldstarhiphop (Like) instagram.com/realwshh (Photos) shop.worldstarhiphop.com (Shop) 2015-04-27T18:02:25Z

Una esforzada madre

La información que se maneja hasta el momento sobre Jeanette Gallegos es que era una abnegada madre, quien según información que ella habría publicado en su cuenta de Facebook, se había graduado recientemente de la Universidad Estatal de California.

En una página de Gofundme.org creada por su hermana Erika Chávez, se describe a la joven como una persona dulce y llena de vida.

“Mi hermana murió el pasado 1 de enero de 2022. Una trágica e inesperada pérdida para mi familia y sobrinos. Dios ha recibido un nuevo ángel. Mi hermana estaba llena de vida, era la persona más dulce y buena, siempre presente para quien la necesitara. Su frase favorita era “Vive el hoy porque el mañana no está asegurado”, señala la publicación.

En el texto se hace mención a los 3 huérfanos que dejó la muerte de la joven. “Mi hermana deja a tres hermosos niños que deberán continuar su vida con lo que les queda, las memorias creadas con su madre”, concluye el comunicado donde se solicita donaciones para poder costear el funeral de la víctima.