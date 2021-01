INFORME: Plataforma conservadora a punto de ser expulsada de su servidor

La redes sociales están pasando por un momento crítico en su existencia y todo por causa de la situación sociopolítica por la que se está desarrollando en Estados Unidos después de intento de insurgencia que hubo por parte de terroristas domésticos en el Capitolio a mediados de la semana pasada.

Después de la suspensión del presidente Donald Trump de varias redes sociales, una de las últimas opciones que tiene a su disposición estará con sus minutos contados. Después de que Apple y Google eliminaran a la plataforma de sus respectivas tiendas, otro gigante tecnológico se sumo a la puja contra Parler y su fomentación de violencia.

De acuerdo a un informe de la página Buzzfeed, Amazon notificó a la dirigencia de Parler, una plataforma establecida para la gente conservadora y extremistas de derecha, que estarían cortando el acceso a su servicio de nube. Todo esto es de acuerdo a un correo electrónico que obtuvo la página el sábado por la tarde. Esto entraría en vigencia a la medionoche y significaría que Parler no podría operar si no consigue otro proveedor.

Todo esto ocurre ya que Parler rehusa establecer un plan de moderación para ayudar en el tema seguridad pública.

NEW: Parler will likely go down on Sunday night following actions by Amazon:

“Amazon will be shutting off all of our servers in an attempt to completely remove free speech off the internet. There is the possibility Parler will be unavailable on the internet for up to a week.” pic.twitter.com/mJTsX65QUW

— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 10, 2021