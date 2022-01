Nuevamente revocan visa a Novak Djokovic ¿Abandonará Australia?

Este lunes comienza el abierto de Australia y cada vez se ve menos probable que Novak Djokovic, el tenista número 1 del mundo, pueda competir, a pesar de haber viajado hasta ese país especialmente para la ocasión. Todo, debido a la decisión del deportista de no vacunarse contra el Covid-19 y aparentemente no haber presentado la evidencia suficiente que acreditara que tenía una exención médica para no inocularse.

El jugador serbio, de 32 años, llegó a Australia la semana pasada para participar del campeonato, tras haber recibido una exención de las reglas de vacunación de dicho país. Sin embargo, y argumentando que no brindó “evidencia adecuada” a su llegada, oficiales de la Fuerza Fronteriza Australiana le negaron la entrada al aeropuerto de Melbourne, según informó BBC.

Como parte del procedimiento, el tenista fue retenido en un hotel para inmigrantes. Sin embargo, esta semana un juez dictaminó que los agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana habían sido “poco razonables” cuando cancelaron su visa inicial, y se ordenó su liberación.

Ante esto, el ministro de Inmigración hizo uso de su poder para intervenir personalmente en el caso revocando por segunda vez la visa de la figura deportiva. Ahora falta saber si los abogados del jugador harán uso de su derecho a apelar la decisión o si el jugador simplemente tomará un avión de regreso a su país.

“Hoy ejercí mi poder bajo la sección 133C (3) de la Ley de Migración para cancelar la visa del Sr. Novak Djokovic por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo. Esta decisión siguió las órdenes del Tribunal Federal de Circuito y Familia el 10 de enero de 2022, anulando una decisión de cancelación anterior por motivos de equidad procesal”, explicó el ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, en declaraciones publicadas por CNN

“Al tomar esta decisión, consideré cuidadosamente la información que me proporcionó el Departamento del Interior, la Fuerza Fronteriza de Australia y el Sr. Djokovic. El gobierno de Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, particularmente en relación con la pandemia de COVID-19″, añadió.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, comentó que la decisión de cancelar otra vez el visado a Novak Djokovic se debe a las fuertes políticas de protección fronteriza que han mantenido a los australianos seguros durante la pandemia”.

“El Ministro tomó medidas para cancelar el visado del Sr. Djokovic por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”, señaló en declaraciones recogidas por CNN.

“Esta pandemia ha sido increíblemente difícil para todos los australianos, pero nos hemos mantenido unidos y hemos salvado vidas y medios de subsistencia. Juntos hemos logrado una de las tasas de mortalidad más bajas, economías más fuertes y tasas de vacunación más altas del mundo. Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y con razón esperan que se proteja el resultado de esos sacrificios. Esto es lo que está haciendo el Ministro al tomar esta medida hoy”, afirmó la autoridad.

Al parecer el argumento presentado por Djokovic para no vacunarse no aplicarían para una exención médica, de acuerdo a las autoridades de Australia. Según el jugador, la exención de vacunarse validada por dos paneles, se basaría en que él se había infectado de Covid-19 en diciembre. Ante esto el Gobierno ha argumentado que una infección anterior no impide la vacunación.