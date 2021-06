Leo Messi firma acuerdo con multinacional para ser su embajador: ¿De qué se trata?

Leo Messi es una de las personas más conocidas en todo el mundo. A sus 33 años sigue siendo uno de los mejores jugadores que hay en el fútbol y la posibilidad de estar asociado con alguien como el capitán del Barcelona es el deseo de varias de las marcas más grandes del mundo.

El rosarino fue anunciado el jueves como el nuevo embajador de Hard Rock Café, demostrando que también le estiliza una rockera guitarra eléctrica gracias al vídeo que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram. “Estoy muy feliz de contarles que soy el nuevo embajador global de #HardRock.

“Es un privilegio poder estar junto a esta marca y a todo lo que representa. Acompáñame y unite al movimiento #LiveGreatness. Conseguí tu Hoodie en hardrock.com” comentaba la estrella del Barça en la publicación del video.

Además del video, el 10 cuenta cómo fue a los 15, 16 años cuando fue a su primer concierto y vemos el regalo de Jim Allen, presidente de Hard Rock Café, a Leo Messi, una espectacular guitarra eléctrica.

“Me siento honrado de colaborar con una marca tan reconocida como Hard Rock, y más aún en un momento histórico como es su 50 aniversario. El deporte y la música son parte de mi vida, una combinación perfecta entre mi profesión y mi tiempo de ocio. Unir ambos es un gran acierto y estoy muy contento de que hayan contado conmigo para celebrar este hito. Es un honor ser el primer deportista que se asocia con una marca respaldada por un gran historial de alianzas con leyendas de la música”, dijo Messi al firmar el acuerdo.





Messi no estuvo presente en la este evento oficial ya que se encuentra con su selección preparándose para la Copa América que se disputa en Brasil.

¿Llegará al Inter Miami?

Hard Rock tiene uno de los hoteles más grandes de su marca justo en el Sur de la Florida, lugar donde se especula que Leo Messi estará yendo en el 2023 cuando termine su especulada renovación con el Barça.





En las últimas semanas, se ha hablado mucho de su posible llegada al equipo de David Beckham. El máximo propietario y socio de Inter Miam, el cubano Jorge Mas, confirmó que la dirigencia ha estado trabajado fuerte para poder fichar al jugador ni bien termine su tiempo en Europa.

“David y yo hemos estado trabajando muy duro, tenemos aspiraciones de traer a los mejores jugadores aquí y Leo Messi es un jugador generacional, posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos,” confirmó.

“Soy optimista de que Messi jugará con la camiseta del Inter Miami porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y cumplirá con las ambiciones de los dueños del Inter Miami de construir un equipo de clase mundial”.

