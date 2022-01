FBI Confirma quién mató a Gabby Petito

El enigma de la muerte de la influencer de 22 años, Gaby Petito, por fin se resolvió. En un comunicado oficial emitido por el FBI, se informó que Brian Laundrie, el novio de la joven, dejó evidencia donde se responsabiliza por haberla matado.

De acuerdo al comunicado, antes de suicidarse Laundrie escribió en un cuaderno que él era el responsable de la muerte de Gaby Petito. El cuaderno fue hallado junto a sus pertenencias luego de que la policía hallar sus restos en un parque natural en Florida.

“Todos los pasos lógicos de la investigación han concluido. La investigación no identificó a ninguna otra persona además de Brian Laundrie que esté directamente involucrada en la trágica muerte de Gabby Petito. El foco principal del FBI durante la investigación fue traer justicia a Gabby y su familia. El rol del público en ayudarnos no tiene precio, la investigación fue cubierta en los medios alrededor del mundo. De parte del FBI quiero expresar mi más profundo aprecio al público, por miles de pistas que fueron entregadas durante la investigación, y a las fuerzas del orden por su trabajo en la investigación”, señaló el agente especial a cargo de la División de Denver del FBI, Michael Schneider.

Tras la desaparición de Gabby Petito y luego de una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado el 19 de septiembre en un parque de Wyoming. La autopsia reveló que había muerto por estrangulamiento y su muerte fue declarada un asesinato.

Su novio, con quien había iniciado un idílico viaje en su camioneta recorriendo los más hermosos parques nacionales de Estados Unidos, desapareció al poco tiempo de que la familia de Petito denunciara su desaparición. La policía encontró los restos del hombre el 30 de octubre en una reserva natural cerca de la casa de sus padres, en el estado de Florida. Su muerte fue calificada como un suicidio por un disparo en la cabeza.

Durante su viaje con Laundrie, Petito subía constantemente videos y fotos documentando su travesía en una serie que llamó Van Life. En las publicaciones se ve a la pareja disfrutando en paisajes hermosos y expresándose su amor. A ojos del público se veían como una pareja enamorada viviendo un viaje soñado.

Sin embargo, quedó en evidencia que su relación estaba muy lejos de ser ideal. Poco tiempo antes de la desaparición de la joven, un hombre llamó a la policía para denunciar que había visto a un sujeto abofeteando a Petito. El hombre entregó una descripción que coincidía con Petito y Laundrie.

La policía enfrentó a la pareja, y conversó largamente con Petito para aclarar lo sucedido. Sin embargo, la joven defendió a su novio, echándose la culpa por haberlo hecho enfadar y admitió haberlo rasguñado, a la vez que negó que él le hubiera pegado.





Play



Gabby Petito case: Full Utah bodycam video Full video from the Moab City Police Department shows officers investigating an incident between Gabby Petito and her boyfriend, Brian Laundrie. She has since been reported missing. MORE: fox13news.com/news/utah-police-report-shows-possible-mental-health-concerns-tension-between-gabby-petito-brian-laundrie FOX 13 Tampa Bay brings you the important videos like breaking news, Tampa Bay weather, and local stories. But also plenty of fun stuff, like 'We… 2021-09-16T14:52:40Z

“Hemos estado peleando esta mañana. Algunos problemas personales (…) Tengo un TOC realmente malo, y solo estaba limpiando y arreglando y me disculpaba con él diciendo que soy tan mala porque a veces tengo TOC y me frustro”, señaló en la ocasión Gabby Petito a los oficiales de la policía.