ÚLTIMA HORA: Extécnico del Real Madrid llegará al Roma: ¿quién es?

Poco tiempo libre tuvo desde su salida de Tottenham a mediados de abril pasado. Este martes, Roma sorprendió al mundo y anunció de manera oficial que José Mourinho será el nuevo entrenador del equipo a partir de la próxima temporada 2021-22, así terminando sus ocho días sin empleo.

Luego de informar esta misma mañana la salida de Paulo Fonseca del corralito del Estadio Olímpico, la Loba se movió rápido, selló el arribo de su sucesor, nada más ni nada menos que el técnico portugués de 58 años, y le dio una cálida bienvenida a través de su cuenta de Twitter.

“Agradezco a la familia Friedkin por elegirme para dirigir este gran club y por hacerme parte de su visión”, dice Mourinho en la web oficial del club.

Roma, que viene de caer 2-0 con Sampdoria en la última fecha de la Serie A y el próximo jueves buscará revertir el 6-2 de Manchester United en la vuelta de las semifinales de la Europa League, será el décimo equipo en la carrera de Mourinho, que ya tiene una exitosa experiencia en Italia, donde conquistó dos Scudetto, una Champions League, una Copa y una Supercopa ese 2010 en el que se convirtieron en el primer equipo italiano en ganar el triplete.

