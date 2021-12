Ejército de Estados Unidos crea súper vacuna efectiva para todas las variantes de Covid-19

Dentro de unas semanas los científicos del Instituto de Investigación Walter Reed Army de Estados Unidos esperan anunciar que han desarrollado una vacuna efectiva contra el Covid-19 y todas sus variantes, incluyendo Omicron, así como de otros virus anteriores originados por el SARS y que han matado a millones de personas en el mundo, según informó el medio Defense One, tras entrevistar al doctor Kayvon Modjarrad, Director del Instituto Walter Reed.

El gran logro es el resultado de casi dos años de trabajo de los más de dos mil integrantes del instituto. El laboratorio del ejército recibió a comienzos del 2020 la primera secuencia del ADN del Covid-19. Desde el principio, los investigadores decidieron enfocarse en desarrollar una vacuna que funcionara no solo con la cepa existente, sino también en todas las potenciales variantes.

Según información publicada por Infobae, una serie de resultados de estudios preclínicos publicados recientemente muestran que la vacuna Covid-19 de nanoparticulas de ferritina de pico provoca una potente respuesta inmune y puede brindar una alta protección contra las variantes del SARS-Cov_2, así como contra otros coronavirus.

“Los ensayos en animales fueron realizados a comienzos de año con positivos resultados. La fase 1 de ensayos en humanos, que testeó la vacuna contra Omicron y las otras variantes, concluyeron este mes con positivos resultados, lo cuales se encuentran en su fase final de revisión (…) Es muy emocionante para nuestro equipo haber llegado hasta este punto, y creo que también para todo el ejército”, señaló Modjarrad en entrevista con el medio estadounidense Defense One.

De acuerdo al experto, los ensayos en humanos llevaron más tiempo de lo esperado, debido a que el laboratorio requería probar la vacuna en sujetos que no hubieran estado vacunados y que no hubieran contraído el virus anteriormente. “Los crecientes niveles de vacunación y la rápida difusión de las variantes Delta y Omicron lo dificultaron”, explicó.

LEE LA NOTA DE DEFENSE ONE AQUÍ

Según palabras del especialista, con la variante Omicron “no hay forma de escapar del virus. No se puede evitar. Por lo que pienso que muy pronto todo el mundo estará vacunado o todos habrán sido infectados”, explicó tras detallar cuál es el próximo paso a seguir. “Necesitamos evaluar en el mundo real y tratar de entender cómo funciona la vacuna en un número mayor de personas que ya se hayan vacunado o contagiado con el virus”.

Respecto a inmenso trabajo realizado, el especialista detalló. “Decidimos mirar la situación en perspectiva, en vez de enfocarnos solo en la emergencia original de SARS, y entender que los virus mutan, y que emergerían nuevas variantes, y que futuros nuevos virus aparecerían en términos de nuevas especies. Nuestra plataforma equipará a las personas para estar preparados para eso”, concluyó.