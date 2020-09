Los contagios de COVID-19 siguen creciendo en algunos estados. ¿Cuáles son?

Los contagios de COVID-19 siguen en el país, pero hay grandes diferencias entre un estado y otro. Mientras que en algunos, se ha registrado una esperanzadora baja de casos, en otros la pandemia, lamentablemente, está cobrando fuerza.

Según las cifras del Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University, para el 15 de septiembre de 2020 había en Estados Unidos 6, 5 millones que se contagiaron con el coronavirus , que da la COVID-19. De estos, 194. 542 han muerto.

El estado que tiene la mayor tasa de mortalidad es Nueva York, con 33.030 fallecimientos, seguido por Nueva Jersey, con 16.034 muertes. Estas cifras aun reflejan la primera gran ola de contagios en el área de la ciudad de Nueva York.

¿Dónde hay más casos nuevos ahora?

Al inicio del otoño de 2020, hay cuatro estados donde los casos están aumentando. Se trata de Wisconsin, Delaware, Puerto Rico y Nebraska.

Sin embargo, no son estos los estados donde hay mayor peligro de contagio. Según las estadísticas, que son actualizadas constantemente, estos son Guam y Dakota del Norte. Allí es donde hay más casos de COVID-19 por habitante. Les siguen en esta lista Arkansas, Missouri y Oklahoma. La variedad geográfica de casos demuestra que el virus sigue expandiéndose en el país.

¿Dónde hay más muertes actualmente?

La tasa de mortalidad del coronavirus ha bajado en promedios diarios gracias a todo lo que han aprendido los médicos sobre el tratamiento de la enfermedad. Aun así, hay estados donde la cantidad de muertes a consecuencia del coronavirus está aumentando.

Esto está sucediendo en los estados de Louisiana, Tennessee, Nebraska y Rhode lsland, además de Puerto Rico. Lamentablemente, en la isla del encanto murieron esta semana 71 personas a consecuencia del coronavirus, en comparación con las 73 que fallecieron la semana pasada.

Aun así, la mayoría de los casos de coronavirus siguen estado en California, donde ha habido 765.918 infectados y 14.469 muertes. Aun así, la cantidad semanal de contagios ha caído en 50% en el último mes.

¿Dónde hay menos casos?

Según las cifras más recientes, el estado donde ha habido menos contagios de COVID-19 es Vermont, donde solo se ha informado de 1.696 casos desde que comenzó la pandemia.

Wyoming es el estado donde ha habido menos muertes. Allí se han registrado 4.394 casos y 42 muertes. Aun así, se ha registrado un aumento de los casos en ese estado, lo que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias.