James Rodríguez furioso por decisión de Reinaldo Rueda: ¿Qué ocurrió?

James Rodríguez está enojado. El exjugador del Real Madrid tuvo un fin de temporada en el Everton que decepcionó por sus lesiones que no permitieron al equipo de Carlo Ancelotti entrar a puestos europeos. Pero el viernes se armó in lío después de que el jugador fue oficialmente desconvocado de la selección colombiana por el técnico nacional Reinaldo Rueda.

La federación colombiana emitió un comunicado en el cual confirmaba que el oriundo de Cúcuta fue desafectado y fue reemplazado por el volante de Boca Juniors, Edwin Cardona.

Este apenas fue el primer capítulo de lo que va a ser una relación que parece estar complicada antes de comenzar.

Comunicado de Colombia

El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador Edwin Cardona ha sido convocado para disputar los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

El mediocampista se unirá al grupo de convocados, una vez dispute el partido de su club Boca Juniors, en la Copa de la Liga Profesional ante Racing Club, el cual está programado para el próximo lunes 31 de mayo en la tarde.

La arremetida de James

El mismo viernes, el actual capitán de la selección cafetera también emitió un comunicado explicando su actualidad en la que admitió que está en la “parte final” de su recuperación.

En este posteo dijo que de acuerdo a los tiempos les sugirieron “tener precaución” para la fecha 7 de eliminatorias pero que “podría integrarse de lleno” comenzando la fecha 8.

“Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que me significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que la camiseta de la Selección Colombia siempre ha dejado hasta la vida,” añadió.

Aunque fuera desafectado y estaba completamente enojado con el equipo técnico de la selección, el jugador le deseó lo mejor a sus compañeros para el reto que se les viene.

“Para mis compañeros la mejor energía y mejores deseos. En la distancia apoyaré con la pasión de siempre,” finalizó.

Situación con Cardona

El volante de Boca Juniors también sigue sin llegar a su mejor nivel físico tras dar positivo por COVID-19 y además sufrió de una miocarditis. Sigue lentamente metiéndose y ahora todo indica que el paisa será de la partida ante Racing Club el lunes en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. Esto por causa de la lesión que sufrió Agustín Almendra contra The Strongest en Copa Libertadores.

Cardona será muy probablemente el eje del ataque colombiano ya sin James y tampoco sin Juan Fernando Quintero.

Colombia se enfrenta a Perú en Lima y después a Argentina en eliminatorias. La selección cafetera debutará contra Ecuador el 14 de junio en la Copa América.

