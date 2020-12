¿Quiénes recibirán ahora un cheque de estímulo de $ 2,400?: ¿Entérate si calificas?

El Congreso finalmente ha llegado a un acuerdo sobre un proyecto de ley de alivio de estímulo bipartidista por el COVID-19 por un total de $908 mil millones de dólares. Sin embargo, dos de las preguntas que han estado rondando entre muchos son: ¿quién calificará para la segunda ronda de cheques de estímulo? y ¿quién recibirá hasta $2,400?

Según informó The Washington Post, los estadounidenses que califiquen recibirían cheques de estímulo de $600. El citado medio agregó que las personas que ganaron más de $75,000 en el 2019 recibirían menos dinero, siguiendo las mismas pautas que la primera ronda de cheques de estímulo. Aquellos que ganan más de $99,000 no recibirán un cheque de estímulo, agregó el Post.

Los dependientes también recibirían $600 cada uno, por lo que una familia de cuatro integrantes recibiría $2,400 dólares, si cumplen con los límites de ingresos, informó The Post, y agregó que las familias recibirían cheques de estímulo incluso, si uno de los padres no es ciudadano.

El nuevo paquete de estímulo está casi a punto de ser aprobado en el Congreso

Los detalles del Post se basan en entrevistas con personas informadas, aunque el líder de la mayoría del senador Mitch McConnell y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, confirmaron que se llegó a un acuerdo, aún no han publicado el texto final del acuerdo.

Sin embargo, CBS News también informó que el acuerdo incluye cheques de estímulo por $600. CBS destacó: “Los cheques de $600 solo se enviarán a personas que ganen menos de $75,000 al año o parejas que ganen menos de $150,000. Los dependientes recibirán $600 esta vez, en lugar de $500″.

La edad de los dependientes que califican aún no está clara, aunque se habló antes del acuerdo de incluir a los dependientes adultos esta vez para que los estudiantes universitarios califiquen.

Esto es lo que necesita saber:

McConnell prometió: “Más ayuda está en camino”

McConnell prometió a los estadounidenses que recibirían más ayuda

“Última noticia: Mientras el pueblo estadounidense continúe luchando contra el coronavirus en esta temporada navideña, no estará solo”, escribió en Twitter el líder del Senado. “El Congreso acaba de llegar a un acuerdo. Aprobaremos otro paquete de rescate lo antes posible. Más ayuda está en camino”.

El New York Times también informó: “El Congreso acordó un acuerdo de estímulo que daría cheques de $600 a los estadounidenses y proporcionaría fondos para las pequeñas empresas y la distribución de vacunas”.

The Times informó que el paquete también incluye beneficios de desempleo adicionales semanales de $300 durante 11 semanas.

