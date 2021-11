Confirman causa de muerte de Brian Laundrie

Finalmente hoy se reveló cómo murió Brian Laundrie, el novio de la influencer Gabby Petito, de 22 años. “Brian Laundrie murió de un disparo en la cabeza. Su muerte fue declarada un suicidio”, informó Steven Bertolino, abogado de la familia de Laundrie, en declaraciones publicadas por People.

“Chris y Roberta aún están de duelo por la muerte de su hijo, y esperan que estos acontecimientos puedan brindar un cierre a ambas familias”, señaló el abogado en un comunicado a PEOPLE.

La causa de muerte de Laundrie, de 24 años, se conoce cuando ya han transcurrido casi cinco semanas luego del hallazgo parcial de los restos del fugitivo en el parque Myakkahatchee Creek Environmental, muy cerca de la última ubicación conocida de quien fuera el novio de Gabby Petito.

Una autopsia inicial revelada el mes pasado no obtuvo resultados concluyentes sobre lo que provocó la muerte de Laundrie, por lo que sus restos fueron enviados a un antropólogo para realizar análisis más exhaustivos, revelaron en ese entonces las autoridades a en declaraciones a la prensa.

¿Asesinato pasional?

La desaparición y posterior confirmación de asesinato de Gabby Petito conmocionó al país. La dulzura y carisma de la influencer llegó al corazón de las personas. La pareja mantenía una relación amorosa aparentemente feliz y habían comenzado un mágico viaje a bordo de una van blanca, en la que recorrerían hermosos lugares de Estados Unidos.

Petito ya había comenzado a subir fotos y videos sobre su travesía a través de Instagram y de su canal de Youtube llamado Van Life. Sin embargo, a mediados de octubre desapareció abruptamente, poco tiempo después de haber tenido un altercado con Laundrie, el cual quedó registrado por la policía. En la escena se veía a Petito llorando y culpándose por la pelea que había tenido con su novio.

El 1 de septiembre Laundrie regresó solo a la casa de sus padres. Diez días más tarde Gabby Petito fue declarada desaparecida. Durante la primera semana desde la desaparición de Petito la familia de Laundrie se negó a hablar con las autoridades, dirigiendo cualquier solicitud de información a su abogado. Transcurrida una semana los padres de Laundrie se acercaron a las autoridades para revelarles que su hijo había desaparecido, luego de haber salido de su casa para escalar cerca de la reserva Carlton el 13 de septiembre.

El 19 de septiembre fueron hallados los restos de Gaby Petito en el parque nacional Grand Treton. Las autoridades informaron que había sido asesinado por estrangulamiento. A lo días se emitió una orden arresto contra Laundrie, quien fue hallado muerto luego de 32 días de búsqueda.