Canelo Álvarez tuvo una gran actuación en Dallas ¿cómo ganó?: VIDEO

Después de varios meses, la pelea entre campeones mundiales se convrtió en realidad en una pelea muy complicada para el monarca mexicano. Más de 70 mil personas colmaron al AT&T Stadium en Arlington, Texas para ver esta pelea por título mundial.

Este evento se convirtió en el más grande en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia y y el tercero más grande en la historia del boxeo bajo techo. Este enfrentamiento de unificación vio una pelea muy pareja en la que Canelo Álvarez superó a Billy Joe Saunders por nocaut técnico tras ocho asaltos.

Así Álvarez mejoró su marca a 56-1-2 (30 KOs), mientras Saunders perdió por primera ocasión en su carrera y cayó a 30-1 (14 KOs). Las tarjetas indicaron que fue el mexicano que dominó y dejó minimizado a un peleador que también llegaba con sus dos cinturones mundiales.

Canelo pudo manejar el ritmo de la pelea y eso complicó mucho al peleador zurdo. Saunders no pudo encontrarle solución para poder neutralizar la derecha del mexicano. Saunders no tuvo respuestas, más alla de un asalto en el que Saunders se

Se demoró un poco el pugil inglés para meterse en la pelea, pero en el quinto round logró encontrar su mejor alcance y también usar sus herramientas defensivas para comenzar a complicar al tapatío. Pero eso duró muy poco.

“Yo sabía que comenzando en el séptimo, octavo asalto que se iba a abrir más la pelea,” dijo después de ganar la pelea. Si lo que dice es la verdad, y lo suele ser en su caso, tenía todo fríamente calculado. Aunque Álvarez elogió su preparación para poder lidiar contra un peleador que “no fue difícil como lo esperaba“.

Canelo pudo complicar a Saunders con un par de golpes que le llegaron al ojo izquierdo del inglés que básicamente se había hundido hueso y el ojo se había cerrado. Esto forzó a la esquina de Saunders tomar la difícil decisión de tener que tirar la toalla y que su peleador no saliera a pelear en el noveno round.

According to Eddie Hearn, Billy Joe Saunders busted his eye socket and his trainer refused to let him go back out. pic.twitter.com/72eH1e4tCC

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021