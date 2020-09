[VÍDEO] Trump dice que las latas de sopa son usadas como armas durante las protestas

Algunos usuarios de Twitter empezaron a llamar a Donald Trump como el “Nazi de la Sopa” (una referencia de un famoso episodio de Seinfeld) después de que dijera que las latas de sopa estaban siendo utilizadas como armas durante las protestas contra la brutalidad policial en Portland, Oregon y Wisconsin.

Trump hizo estos comentarios en julio durante un encuentro con la National Association of Police Organizations Leadership, según Second Nexus. El vídeo fue recuperado después de una entrevista de Trump en Fox News con Laura Ingraham el 31 de agosto.

Las declaraciones empezaron a viralizarse el martes 1 de septiembre después de que un usuario con más de 85.000 followers, Acyn Torabi, lo compartiera en Twitter. Este “speech” de Trump ya ha alcanzado los 11 millones de visualizaciones.

OK: #Strokeahontas or the Soup Nazi?

Trump explicó que los “anarquistas” estaban tirando sopa y argumentó que las latas eran más peligrosas que los ladrillos porque eran más fáciles de lanzar y si eran identificados con ellas, siempre podían argumentar que eran para comer.

“Hay alguna gente que lleva latas de sopa, las deja en el suelo, para que luego los anarquistas las agarre y las tire a nuestra policía”, dijo Trump. “Si esto te golpea, es peor que un ladrillo porque tiene más fuerza. Tiene la medida perfecta. Es un artefacto perfecto.”

Trump continuó: “Cuando la policía los identifica, dice: ‘Oh, no. Es sopa para mi familia.’ Luego los medios de comunicación explican: ‘Es sólo sopa. Esta gente es muy, muy inocente. Son gente inocente. Sólo son manifestantes. ¿No es bonito manifestarse?'”

Trump luego quiso desacreditar a los medios de comunicación. “Y, por cierto, los medios de comunicación conocen mejor que nadie lo que hace esta gente. Saben lo que está pasando. No sé por qué hacen esto. Están haciendo a nuestro país un tremendo acto de deshonor, déjenme decirlo.”

I somehow missed the President's extended monologue last month on the use of soup as a deadly protest weapon. "Big bags of soup." https://t.co/f5Tpsk7D9u pic.twitter.com/sCjGDzbWzv

— Christopher Ingraham (@_cingraham) September 1, 2020