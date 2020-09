[VÍDEO] Profesora muere por coronavirus mientras impartía una clase virtual

Una profesora que había estado sufriendo síntomas de COVID-19 se derrumbó frente a su clase virtual en Zoom mientras estaba enseñando y murió, según el sitio de noticias Diari Més. Paola De Simone, de 46 años, era profesora en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en Buenos Aires, Argentina, y había estado sufriendo síntomas de coronavirus durante aproximadamente cuatro semanas antes de morir, informó el medio.

De Simone estaba dando una clase en Zoom el 2 de septiembre cuando les dijo a sus alumnos que no se encontraba bien y que tenía dificultad para respirar, informó The Sun. Su condición fue empeorando rápidamente, así que los estudiantes le pidieron la dirección de su casa para poder enviar ayuda, pero los medios locales informaron que ella dijo: “No puedo” antes de colapsar. De Simone finalmente fue encontrada muerta por su esposo, médico de profesión, cuando llegó a casa.

Este es el momento en el que comunica a sus alumnos que su estado de salud empieza a empeorar:

A De Simone le sobreviven su marido y una hija, según Clarín.

Argentina tiene más de 478.000 casos de COVID-19 y más de 9.900 muertos, según datos de la Universidad John Hopkins del 7 de septiembre.

Sus alumnos publicaron homenajes a De Simone y algunos recordaron sus últimos momentos

De Simone, quien anteriormente se había expresado sobre la lucha contra el coronavirus, fue descrita por sus estudiantes como una “maestra inolvidable”, informó The Sun. De Simone escribió en Twitter a finales de agosto: “Han pasado más de cuatro semanas y los síntomas no desaparecen. Mi esposo está agotado de trabajar tanto en este momento (terapia médica y emergencias) ”, según Clarín.

Ana Breccia, alumna de De Simone, habló sobre los últimos momentos de la profesora: “Empezó diciendo que tenía neumonía, vimos que era peor que en clases anteriores. En un momento dado, no pudo seguir pasando diapositivas, ni hablar y se desequilibró”, informa The New York Post. Otro alumno contó a The Sun que De Simone fue una “maestra inolvidable, de esas que te dan una mano en todo, que te hacen amar lo que estudias, que se desvive por sus alumnos. La vamos a extrañar mucho”.

Una serie de homenajes de los estudiantes se publicó en el sitio web Politólogos al Whisky. Uno de los homenajes, de Alejo Sánchez Piccat, dice: “Gran profesora, el primer rostro que vi cuándo estudié Relaciones Internacionales, siempre estaré agradecido por su capital humano y por la calidez que brindó. La extrañaremos mucho”. En otro, Sofia Padilla Tanco escribió: “Paola se fue, pero primero nos enseñó el amor por lo que elegimos hacer, la empatía por los que nos rodean y la curiosidad por el mundo. Gracias profesora. Hasta siempre”.

De Simone fue profesora en la UADE durante 15 años y la universidad emitió un comunicado sobre su fallecimiento

De Simone estudió ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad del Salvador (USAL), especializándose en recursos humanos, antes de enseñar en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Di Tella, informó Clarín. La mujer de 46 años se convirtió después en profesora en la UADE, cargo que ocupó durante 15 años hasta su muerte.

La UADE tuiteó un comunicado sobre su muerte, escribiendo: “Lamentamos informar con profundo dolor la muerte de Paola Regina De Simone, profesora del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales”. El comunicado continúa: “Paola fue una profesora apasionada y dedicada, una excelente profesional y una gran persona, con más de 15 años de experiencia en la UADE”.

El compañero de De Simone en la UADE, Facundo Cruz, publicó una larga declaración de homenaje a la difunta profesora, titulada: “Despedida a una amiga. Te extrañaremos.”