[VÍDEO] La provocadora pro-Trump Kaitlin Bennett es expulsada del campus de Florida

Kaitlin Bennett, una influencer controvertida pro-Trump y pro-armas que a menudo hace vídeos de sí misma provocando a estudiantes universitarios progresistas, fue expulsada del campus de la Universidad de Florida Central (UCF) el jueves 10 de septiembre en un escandaloso espectáculo.

Según numerosos vídeos publicados en Twitter, Bennett llegó al campus sin mascarilla y con una persona descrita como un guardia de seguridad, que parecía pelearse con varios estudiantes. Finalmente fue seguida por un grupo de estudiantes que gritaban: “Oye, oye, ho ho, esta p*** racista tiene que irse”, y en un momento se refugió en una tienda de bagels.

La universidad emitió una declaración más tarde ese mismo día indicando que el grupo de Bennett tenía la intención de “agitar y ofender” a los estudiantes, y que inicialmente se negó a cumplir con las pautas de coronavirus de la universidad, aunque finalmente se puso una mascarilla.

Aquí se puede ver un vídeo del incidente. Tenga cuidado: varios de los tweets y vídeos a continuación contienen lenguaje vulgar.

Esto es lo que necesitas saber:

Muchos usaron Twitter para expresar su incredulidad hacia Bennett, que con su estilo deliberadamente provocativo, fue a la universidad sin mascarilla durante una pandemia.

Un estudiante dijo, “todavía no puedo creer que Kaitlin Bennett haya tenido la audacia de venir a la UCF, un campus lleno de estudiantes de minorías y LGBT +, literalmente a media hora de distancia del club nocturno, ¿cómo puedes ser tan sorda?”

still cant believe kaitlin bennett had the audacity to come to ucf, a campus full of minority and lgbt+ students, literally a half hour away from the pulse nightclub like

how tone deaf can you be, we dont want you here, youre gonna get bullied

bitch didnt even wear a mask

— baptiste big gay (@eBoyLucio) September 10, 2020