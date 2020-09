Donald Trump dio una conferencia de prensa ayer en la Casa Blanca en la que explicó que la vacuna para el coronavirus estará listo “muy pronto” y hasta sugirió que podría a llegar a estar disponible en octubre.

No es la primera vez que Trump promete una vacuna para mucho más antes de lo que pronostican algunos médicos especialistas, incluyendo al Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Anthony Fauci. Ya en un “speech” de la Convención Republicana Nacional, Trump dijo: “Estamos tratando a los pacientes con terapias que les salvan la vida y vamos a producir una vacuna antes de que termine el año, o quizás antes.” Terminó añadiendo: “Tendremos una vacuna efectiva este año y vamos a acabar con el virus”.

En el mismo “speech”, Trump se burló del candidato Joe Biden y su compañera Kamala Harris por lo que él llamó su “retórica imprudente contra las vacunas”.

Tanto Biden como Harris, como muchos científicos, han clamado que la vacuna tiene que llegar a la población superando todas las fases de validación. “No me creo a Donald Trump. Esta información tiene que darla una fuente creíble. Un profesional sí que sabe la eficacia o la fiabilidad de una vacuna”, dijo Harris en una entrevista con la reportera Dana Bash.

Trump pidió a Biden y a Harris que pidieron disculpas por lo que él llamó “comentarios antivacunas”

VideoVideo related to trump anuncia que la vacuna contra el coronavirus llegará en octubre 2020-09-08T11:09:10-04:00

Cuando Trump habla de esas vacunas, se refiere a tres en concreto: las dos que está desarrollando Moderna y otra en la que trabajan Pfizer y BioNTech, según la CNN. Todas ellas habrían hecho ensayos a gran escala. No obstante, como reportó Stat News, ninguna compañía ha completado los ensayos clínicos y ha recibido la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos para producir vacunas.

Biden dijo hace tiempo que Trump “estaba jugando con la política” y que decía “muchas cosas que no eran verdad”. Es por eso que según Biden, por la falta de transparencia de Trump, “muchas personas serían reticentes a ponerse una vacuna efectiva”.

Harris también ha expresado que las prisas para conseguir la vacuna antes del 3 de noviembre tienen motivos políticos. “Trump quiere obtener la vacuna rápido para erigirse como el líder de la lucha contra el coronavirus cuando en realidad no lo es con el objetivo de ganar las elecciones”.

Biden, por su parte, también dijo: “Si mañana puedo conseguir una vacuna, la haría. Aunque eso me costara las elecciones, lo haría. Necesitamos una vacuna y la necesitamos ahora”, según Fox News.

¿Cuáles son las posibilidades de que una vacuna esté lista en octubre?

Fauci ha sido muy cauteloso al hacer predicciones sobre cuándo estará lista una vacuna para el coronavirus. Siempre ha mostrado mucho escepticismo con el anuncio de la vacuna rusa.

“Tenemos que vigilar mucho cuando escuchamos que en Rusia o en China o en cualquier otro lugar del mundo han desarrollado una vacuna que funciona. Quizás existen algunos riesgos que no se están teniendo en cuenta”.

En la misma línea, hace unos días dijo en la CNN: “Si tienes que decidir si ponerte o no una vacuna, es mejor que tengas la absoluta evidencia de que es segura y efectiva. (…) A mí no me afecta la presión política.”

La epidemióloga de prevención de infecciones Saskia Popescu dijo al New York Times: “Creo que marcarse el final de octubre como fecha para la vacuna indica que hay una politización de la salud pública y esto puede afectar nuestra seguridad”.

El Dr. Cendric Dark, médico de emergencias sanitarias, también dijo que la fecha que se habían marcado era muy ambiciosa. “La fecha límite me parece un poco demasiado ambiciosa. (…) Faltan 30 días para octubre”.

Aunque la vacuna quedara aprobada, podríamos tener una larga espera para la eficiente distribución de las dosis. Fauci contó a Healthline que cree que habrá suficientes vacunas para todas a finales del 2021 si la vacuna es aprobada a finales de este año o principios de 2021.

Según el rastreador de vacunas contra el coronavirus del New York Times, hay nueve vacunas con las que están haciendo pruebas a gran escala y sólo tres vacunas han sido aprobadas por un uso “limitado”. Ninguna ha recibido el OK para un uso completo.