Fuerte terremoto de 7.8 sacude a Alaska: ¿hay amenaza de tsunami en costas de EE.UU?

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa del sureste de Perryville, en Alaska, pero en medio del temor tras el feroz sismo, una advertencia de tsunami ha sido cancelada.

El Centro Nacional de Advertencia de Tsunamis del Servicio Meteorológico del Pacífico confirmó que la advertencia de tsunami fue cancelada después de que se activó una advertencia inicial en varias partes del estado, tras el terremoto de este miércoles 22 de julio. El sismo ocurrió a las 2:12 am, hora del este, 10:12, hora local.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta que incluyó avisos de tsunami para el sur de Alaska y las Islas Aleutianas, “además del área de advertencia original” del sur de Alaska y la península de Alaska.

A friend in Kodiak just told me another quake just hit. They felt it. Tsunami warning sirens are going off again. This is video from Kodiak just a few minutes ago. pic.twitter.com/BeHBV6N87q — Joe Vigil (@JoeVigil) July 22, 2020

Aunque al principio se mencionó que la escala del terremoto fue de 7.4, luego se confirmó que llegó a 7.8.

La alerta del Servicio Meteorológico confirmó que “este evento generó un tsunami, pero que ya no representa una amenaza”. El Servicio también dijo que “para otras costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá en América del Norte, no hay amenaza de tsunami”.

El NWS dijo que el terremoto no representaba una amenaza de tsunami para Hawai, California, Oregón ni el estado de Washington.

Warning sirens and rescue helicopters heard on #Kodiak Island after a #Tsunami warning was issued for parts of #Alaska following a 7.8 magnitude #earthquake https://t.co/pIcWIKNLF5 — mfiorenews (@mfiorenews) July 22, 2020

El meteorólogo de noticias Andy Moffitt dijo que “la costa oeste parece estar despejada”.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que el terremoto “ocurrió como resultado de fallas de empuje en o cerca de la interfaz de la zona de subducción entre las placas del Pacífico y América del Norte.

“La solución preliminar del mecanismo focal indica que se produjo una ruptura en una falla que se hundió poco a poco hacia el noroeste o abruptamente hacia el sureste.

“La ubicación, el mecanismo, la profundidad, y el gran tamaño del evento, son consistentes con el deslizamiento que ocurre en la interfaz de la zona de subducción entre las dos placas”, agregaron.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos continuó diciendo que grandes terremotos eran comunes en la “zona de subducción de Alaska-Aleutiana”, con otros seis terremotos ocurridos desde 1900 que ocurrieron dentro de los 250 km del sismo ocurrido este 22 de julio.

Hubo un terremoto de 8.2 en 1938, en una “ubicación casi idéntica”, y la Fosa Alaska-Aleutiana “también acogió el segundo terremoto más grande registrado por la instrumentación sísmica moderna” en 1964, un terremoto de magnitud 9.2, produciendo un pequeño tsunami “que fue grabado localmente y en Hilo, Hawaii”.



El terremoto del 22 de julio “se centró a 60 millas, o 98 kilómetros, al sur-sureste, de Perryville, Alaska”, según los datos del Servicio Geológico de EE.UU. y segun reveló CNN. “El terremoto se considera poco profundo a unas seis millas o 10 kilómetros de profundidad”, dijeron.

La meteoróloga de CNN Allison Chinchar dijo: “Cualquier cosa por debajo de 70 kilómetros se considera un terremoto superficial … eso es importante, porque los terremotos superficiales a menudo causan el mayor daño, en comparación con los más profundos, independientemente de la fuerza”.

Medios revelaron tambien que tras el feroz terremoto, se abrieron puertas a los evacuados en las escuelas locales de la isla Kodiak. A pesar de ello, no se han reportado víctimas mortales.

Alleged Video of Sirens Wailing Amid Tsunami Warning Emerges Online After Earthquake Rocks Alaska Alleged Video of Sirens Wailing Amid Tsunami Warning Emerges Online After Earthquake Rocks Alaska: https://t.co/3n7Yde2UIj via @SputnikInt — Viesha Lewand (@VieshaLewand1) July 22, 2020

Según ABC y Daily News, Larry LeDoux, superintendente del Distrito Escolar de Kodiak, dijo: “Tenemos una escuela secundaria llena de gente… He estado pasando máscaras desde que sonó la primera sirena. Todo está lo más tranquilo posible que puede ser. Probablemente tenemos 300, 400 personas con máscaras”.

Las sirenas de evacuación se escucharon en videos filmados en Kodiak y publicados en Twitter.

Joe Vigil de KTVA TV dijo en Twitter: “Un amigo en Kodiak me acaba de decir que otro terremoto acaba de ocurrir. Ellos lo sintieron. Las sirenas de advertencia de tsunami vuelven a sonar. Este es un video de Kodiak hace solo unos minutos”.

Un periodista publicó un video que describe “sirenas” y “sonidos de helicópteros en el aire”.

