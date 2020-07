Cheques COVID-19: ¡Una senadora propone pagos mensuales de 2000 dólares!

Una segunda ronda de cheques de estímulo será introducida con mucha probabilidad en el siguiente “pack”. Ahora la pregunta es de cuánto serán esos cheques y para qué porcentaje de la población americana irán destinados. La senadora Kamala Harris insistió recientemente en la necesidad de que el gobierno tenga cuidado de su gente mientras la pandemia dure.

Harris dijo en una comparecencia en la MSNBC:

“Juntos, con Bernie Sanders y Ed Markey, estoy proponiendo que no sólo demos un cheque de 1200 dólares. Durante el transcurso de la pandemia y de la crisis debemos darle a la gente un pago mensual de 2000 dólares (a la gente con ingresos bajos) para ayudarles y darles apoyo en estos meses de crisis hasta el final. No les podemos dejar caer. No tiene sentido que haya Republicanos en el Congreso que se interpongan a ayudar a gente trabajadora que acaba de perder el trabajo y tiene intención de trabajar. Necesitan la ayuda del gobierno.”

La idea de un pago mensual de estímulo tiene muy poco apoyo de los Republicanos en el Congreso. No obstante, ha recibido el apoyo de otros políticos y economistas que estudian la pandemia.

Sen. Harris on GOP coronavirus response: “You want to talk about a deficit? Let’s talk about the deficit created when they passed that tax bill benefiting the top 1 percent … It’s pure hypocrisy … This is about investing in the American people.”https://t.co/IJMalWvQGF

— MSNBC (@MSNBC) July 17, 2020