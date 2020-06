[VÍDEO] Tiroteo en Minneapolis acaba con 11 heridos. ¿Hay víctimas?

La Policía de Minneapolis ha explicado en Twitter que 12 personas han resultado alcanzadas por arma de fuego en el bloque 2900 de Hennepin Street. Según el tuit, un hombre ha muerto y 11 tienen heridas sin riesgo de muerte.

Según Associated Press, la policía dijo que “la investigación preliminar indició que ‘individuos a pie’ empezaron a disparar hacia las 12:30 AM y después huyeron del lugar de los hechos.”

Las primeras advertencias sobre el tiroteo llegaron hacia las 12:43 AM por parte de ciudadanos cercanos a la zona, que reportaron que tres personas habían sido disparadas cerca del Hoban Korean BBQ.

El mismo usuario explicaba que “las víctimas disparadas eran seis. Hoban está siendo rodeado”. Dos horas más tarde, este usuario de Twitter explicaba que había visto gente herida en un callejón:

“Parece que hay un tiroteo en el barrio, la mayoría de los heridos se encuentran en Hoban, uno en Stellas, uno en Buffalo Wild Wings (no confirmado), dos más en un callejón y dos más en HCMC.”

Hacia la 1:47 AM, la policía advirtió a los residentes cerca de Hennepin que se alejaran de la zona a través de Twitter. Una hora después, la policía informó de que 10 personas habían sido disparadas y que “todos estaban vivos con diferentes estados de gravedad”

Aquí tienes todo lo que hay que saber:

Aquí os mostramos un directo grabado justo después del tiroteo:

A livestream captured the aftermath of a shooting that hit 10 people just now in Uptown, Minneapolis: pic.twitter.com/3CFsjVvqHE

Un usuario explicó en Twitter que había visto a una mujer siendo transportada por una ambulancia y otros explicaron que habían visto un policía ayudando a una víctima del tiroteo cerca de la escena.

K.G Wilson, un activista por la paz de Minneapolis, compartió un vídeo en Facebook en el que se ve una multitud concentrada alrededor de un restaurante coreano de BBQ.

“Algunos de los hermanos llegaron aquí e intentaron mantener las cosas en calma”, explicó. “Pero, ya saben, las balas provocan lo que provocan, la gente ha sido disparada, así que no sé. Todos estamos igual: orando para todos los jóvenes porque han sido los jóvenes quienes han sido alcanzados por las balas aquí esta noche.”

The spokesman said that the shooting started in the middle of the 2900 block of Hennepin and continued through the end of the block; windows at a shoe store and the Uptown Theatre were apparently shot out. pic.twitter.com/A5AIw2zgLi

— Libor Jany (@StribJany) June 21, 2020