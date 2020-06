[VÍDEO] Los lamentables insultos racistas a una mujer asiática en California: “Vete a tu pu** país”

Un vídeo que muestra una mujer de avanzada edad que Twitter apodó como “Torrance Karen” insultando a una mujer asiática con comentarios racistas se volvió viral el miércoles. El vídeo fue publicado en Twitter con el siguiente comentario:

“Mi amiga encontró un demonio racista en el parque durante su entrenamiento en Torrance hoy” y desde entonces ha sumado casi 4 millones de visualizaciones. La policía está investigando los hechos, según la cadena de televisión KABC.

El incidente se produjo la mañana del 10 de junio en el Wilson Park de Torrance, California. La usuaruia Sweet T comentó en Twitter: “No hay ningún contexto en esta historia. Mi amiga graba sus entrenamientos con frecuencia y esta mujer apareció de repente. La transcripción del texto muestra que la mujer fue víctima de insultos racistas. La mujer asiática comentó: “Ella estaba enfadada con el mundo. No lo entiendo. Ella caminó hacia mí y en ese momento pensé: ‘Jesús, aquí viene.’”

My coworker/friend encountered an evil racist at the park during her workout in Torrance today 🤬 pic.twitter.com/z0fXtUNpmI

En el vídeo, la mujer mayor dice: “Escúchame. No jugamos a más juegos aquí. La próxima vez que me hables así vas a recibir una patada en el cu** de mi familia. Te van a jod**. Es así… porque eres estúpida.”

“¿Qué he hecho?”, pregunta la mujer que se está ejercitando.

“¿Te piensas que las escaleras son sólo para ti? ¿Por qué no te vas a otro lugar cuando puedes ir a un gimnasio. Esto no es sólo para ti.” “Torrance Karen” continúa con su tono elevado: “Vete de una pu** vez de este mundo. Vete de una pu**vez de este Estado. Vuelve al pu** país asiático de donde viniste.”

Al darse cuenta de que todo lo que estaba diciendo estaba siendo grabado, a la mujer le dio igual. “Súbelo a Facebook. Espero que lo hagas”, grita “Torrance Karen”. “Porque cada uno de nosotros te vamos a dar una paliza. Nunca digas ‘Oh, Jesús, quiero usar esas escaleras’, pequeña zo*** Maldita enferma adolescente ignorante.”

“Hay otras escaleras”, dice la mujer asiática, antes de que “Torrance Karen” insulte esta vez a su vestimenta. “¿Quién se viste de negro con el sol que hay California? ¿Quién co** lleva prendas negras? ¿Eres idiota vistiendo de negro bajo el sol californiano? ¿De verdad?”

For those asking how the racist conflict in Torrance started — this video shows the initial incident.

The woman filming the video was working out and the aggressive woman bumped into her. More —> https://t.co/y40o0TOHnI pic.twitter.com/AZmvfUd78h

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) June 11, 2020