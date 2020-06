TOP 5: Videos virales del día – Junio 5, 2020

View this post on Instagram

“Necesitamos unirnos todos, sobre todo nosotros los latinos blancos, para desmantelar la supremacía blanca”, dijo una de las manifestantes este martes durante el cuarto día de protestas en Miami-Dade por la muerte de #GeorgeFloyd.⁠ .⁠ Haz click en nuestra bio para más detalles.⁠