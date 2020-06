El virus Nipah causa más muerte que el coronavirus. ¿Hay que preocuparse?

Con el coronavirus aún presente, sobre todo en Estados Unidos, donde los fallecidos casi llegan ya a los 120.000, ¿hay que preocuparse por el virus Nipah? Diversos medios han reportado en los últimos días que podríamos estar delante de una nueva pandemia mucho más mortífera que el coronavirus. ¿Es cierto?

Antes de nada, hay que informarnos bien sobre la naturaleza de este virus. Según informa la Organización Mundial de la Salud, el Virus Nipah es transmitido principalmente de animales a personas, aunque ya se han dado casos de transmisión entre humanos y por comida contaminada. Como el coronavirus, la fuente originaria de este virus son los murciélagos (en concreto los frugívoros de la familia Pteropodidae)

Sus efectos pueden ir desde la infección asintomática hasta la infección respiratoria aguda y la encefalitis letal. De hecho, la OMS cifra entre el 40% y el 75% la tasa de mortalidad. Unas cifras que en un primer momento pueden resultar aterradoras. Si lo comparamos con el coronavirus, ahora mismo su tasa de mortalidad es del 5,4%, según Diario Crítico. Por la tanto, se trata de un virus entre 7 y 13 veces más letal que el COVID. Ahora bien, ¿se trata de un virus extendido o no?

El Nipah, un virus por el que no hay que alertarse actualmente

Todas estas informaciones provienen de una noticia que redactó la OMS en 2018. Según informaba la institución, se identificó por primera vez en Malasia en 1999, en Bangladesh se reconoció en 2001 y en el este de la India han existido brotes locales periódicamente que no se han extendido más allá de pequeñas regiones. Por lo tanto, la respuesta es no. No hay que preocuparse por un nuevo coronavirus más mortal.

Desde la cuenta oficial de la Embajada de la India en México, han querido descartar cualquier brote de pánico entre la población:

¡Amable atención! NO hay alertas emitidas por la OMS con respecto al virus Nipah y esta es una noticia vieja de 2018 que se ha distribuido de forma irresponsable. Hacemos un llamado a no difundir rumores falsos y evitar crear pánico. Gracias. — India in Mexico (@IndEmbMexico) June 16, 2020

¿Posibles intereses chinos de propagar la alarma en una guerra con India?7

Tal y como se explica desde Periodista Digital, estas informaciones surgen en medio de un conflicto entre los ejércitos de China e India en lo alto del Himalaya. En BBC Mundo, explican que se trata del primer enfrentamiento entre los dos países que causa muertos en más de cuatro décadas.

Esta guerra entre ambos ejércitos se saldó con tres bajas. Se trata de tres militares indios. El ejército de India especificaba la información:

“La pérdida de vidas en el lado indio incluye un oficial y dos soldados. Altos cargos militares de ambos bandos están actualmente reunidos en el lugar para controlar la situación”.

Por el bando chino, un representante del Ministerio de Exterior de China, Zhao Lijian, explicó que las bajas se habían producido después de que estos miembros del ejército indio hubieran cruzado la frontera sin permiso. Según Lijian en declaraciones a la AFP, estos militares “provocaron y atacaron al personal chino, lo que resultó en una confrontación física grave entre las fuerzas fronterizas de los dos lados”. Medios locales indios explicaron que los tres efectivos habían muerto a causa de los golpes que les habían propinado desde el bando chino.

¿Se trata de una casualidad que la información sobre el supuesto virus letal Nipah indio, peor que el COVID chino, aparezca ahora? Es algo que no sabemos, pero lo que sí podemos confirmar es que el riesgo de contagio del Nipah está totalmente controlado.