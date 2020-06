Murió el escritor Carlos Ruiz Zafón a los 55 años en Los Angeles. ¿Cómo murió?

Hoy amaneció más nublado para los amantes de la buena literatura. El escritor de Barcelona Carlos Ruiz Zafón murió a los 55 años en su residencia de Los Angeles víctima de un cáncer de colon que llevaba consigo en estos dos últimos años.

En enero de 2018, durante un viaje a Londres, Zafón empezó a notar los primeros síntomas. Al ser diagnosticado, rápidamente se desplazó a Estados Unidos para empezar un tratamiento con algunos de los mejores profesionales del mundo. Lamentablemente, no pudo superar esta enfermedad que se nos llevó a uno de los escritores que más ha hecho para introducir la literatura a un público más casual. Su prosa exquisita, su capacidad para la descripción y para la construcción de personajes era de otro mundo. Uno de los mejores del planeta a la hora de fantasear. Se va el autor, pero nos quedan sus libros para disfrutar ya para siempre.

Zafón era catalán-español de nacimiento, pero podemos llegar a decir que era estadounidense de adopción. Para ser justos, nunca se sintió muy identificado con un lugar en concreto, por lo que se sentía muy internacional, viviendo a caballo entre Estados Unidos y Europa. Políticamente, no se sentía muy vinculado a cualquier ideología. En palabras de Zafón que recoge Voz Populi, decía:

“No suelo opinar sobre los temas políticos, dijo al ser preguntado por el proceso catalán y la victoria de Trump. Soy muy escéptico ideológicamente y me cuesta participar en ellos. Pero a día de hoy me preocupa más el alcance de lo que ocurre en Estados Unidos que con el proceso en Cataluña.”

Para más detalles sobre su trayectoria y sobre su personalidad, aquí tienes todo lo que debes saber.

Tan importante fue el libro que hasta se ideó una ruta literaria para recrear todos los escenarios de Barcelona que se mostraban en “La Sombra del Viento”. Una ruta indispensable si alguien quiere conocer cómo fue la Barcelona de principios de siglo XX desde el núcleo antiguo hasta los barrios altos.

Sin saberlo en aquel momento, “La sombra del viento” sólo era la primera de una tetralogía que lo elevó entre los grandes de la literatura. La saga de “El cementerio de los libros olvidados” continuó en 2008 con “El juego del ángel”, siguió en 2011 con “El prisionero del cielo” y terminó en 2016 con “El laberinto de los espíritus”.

Como explica “La voz de Galicia”, esta serie de cuatro libros ha sido elevado por la crítica como un “clásico contemporáneo” y tildado como “uno de los universos literarios más apasionantes del nuevo siglo.”

Persona bastante extrovertida en las entrevistas que ofrecía, Zafón contrastaba con el universo que retrataba en sus novelas. Personajes normalmente muy oscuros, con tendencia a la soledad y a la melancolía. Con muchos secretos o experiencias no superadas guardadas en los más profundo de su corazón.

En una entrevista a Antena 3, el escritor hablaba sobre los personajes creados en su universo literario: “La verdad es que mis personajes siempre están allí conmigo, en algún rincón de mi cabeza. Una vez cobran vida, los personajes se quedan en la memoria para siempre. Son como los okupas de las células grises…”

Según revela Diario de Ibiza, desde bien joven se interesó por el cine y la producción audiovisual. Después, decidió graduarse en Ciencias de la Información, carrera que no terminó, y empezó a trabajar en agencias de publicidad como Dayax, Ogilvy o Tandem/DDB.

Descontento con su trabajo de publicista, decidió lanzarse a la escritura. En 1993 publicó su primera novela, “El príncipe de la niebla”, que obtuvo el Premio Edebé de Literatura Juvenil. El premio ganado lo invirtió en poder forjarse una vida en Estados Unidos, donde se estableció a partir de 1994.

Desde el mundo de la literatura, también han sido numerosas las muestras de apoyo recibidas. Por ejemplo, destacamos estas dos, de la poeta española Elvira Sastre y de la escritora inglesa Stephanie Merritt:

Such sad news – I loved these books, especially The Shadow of the Wind. Vaya con Dios, Carlos Ruiz Zafon. https://t.co/dK4A0UiK4w

— Stephanie Merritt 🇮🇪🇬🇧🇪🇺 (@thestephmerritt) June 19, 2020