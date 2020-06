La Corte Suprema bloquea intento Trump de finalizar a DACA

Con una votación de 5-4, la Corte Suprema de EE.UU. bloquea el intento de Trump de suspender a los “Dreamers” el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En 2017 el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que buscaría terminar con el programa que se inició en la administración de Barack Obama.

Como acaba de reportar CNN la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa de la era Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

El fallo de la corte permitirá a los beneficiarios de DACA continuar renovando la membresía en el programa que les ofrece autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación.

El fallo 5-4 fue escrito por el presidente del tribunal John Roberts y a ella se unieron los jueces Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor.

La opinión marca la segunda vez en una semana que la Corte Suprema, reforzada con dos de los nominados del presidente Donald Trump, se pronuncie en contra de la administración Trump.

Desde noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia había estado considerando el futuro de la iniciativa de la era Obama.

La administración Trump intentó eliminar DACA, pero los tribunales inferiores venía. bloqueando este ese esfuerzo hasta que llegó a la Corte Suprema.

Lo demandantes, incluida la Universidad de California, un puñado de estados y beneficiarios de DACA, argumentaron que la eliminación viola la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley federal que regula cómo las agencias pueden establecer regulaciones.

Como reporta BBC Mundo el juez conservador John Roberts se alineó con los cuatro jueces progresistas para determinar que las acciones del gobierno fueron “arbitrarias y caprichosas” bajo la ley federal de Procedimiento Administrativo.

De los casi 700.000 beneficiarios de DACA, casi 30.000 son empleados del sector de la salud .

Si bien el dictamen no impide que Trump persista en su intento de terminar con DACA, la decisión supone un fuerte revés para su gobierno, el segundo en una semana en que la Corte también falló a favor de la protección laboral de las minorías sexuales.

Por supuesto el presidente no tardó en publicar uno de sus controversiales Tweets:

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020