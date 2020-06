El actor Chris D’Elia, acusado de intentar atraer a chicas menores de edad y pedirles fotos desnudas

El actor y humorista Chris D’Elia ha sido acusado de atraer a chicas menores de edad y pedirles fotos suyas desnudas entre otras ofensas, según docenas de mujeres. La tormenta de acusaciones empezó cuando Simone Rossi, una graduada de Arizona, tuiteó conversaciones que habían tenido los dos en 2014 y 2015. Rossi dice que D’Elia la importunó con comentarios sexuales y que la única razón por la que la cosa no fue a más es porque ella tenía novio en ese momento.

La cuenta de Twitter de Rossi ha sido el punto de partida en el que decenas de reacciones de otras mujeres han sido explicadas. Estas adolescentes revelaron que ellas también habían tenido conversaciones de este tipo con D’Elia en los últimos años.

D’Elia, de 40 años, es un actor y humorista conocido por sus especiales en Netflix, podcasts y monólogos “stand up”. Su especial más reciente de Netflix, “No Pain”, salió en abril.

El tuit de Rossi fue escrito el martes, cuando ella apuntó que le parecía una gran “ironía” que D’Elia hubiera sido seleccionado para actuar en la segunda temporada de la serie You. Ella escribió: “No me puedo creer que Netflix haya seleccionado a Chris D’Elia en el papel de pedófilo en la temporada de You. Es una gran ironía.”

Rossi añadió en el tuit pantallazos de las presuntas conversaciones con D’Elia. “Imagínate tener 16 años y sentir que le atraes un humorista de “stand up” que te dobla la edad. La única razón por la que nunca nos encontramos y no tuvimos ningún contacto más físico fue porque yo tenía un novio de mi edad.”

Innumerables historias han sido posteadas desde entonces en Twitter. En una cuenta que ahora es privada, una mujer tuiteó lo siguiente: “Es basura. Él me puso en una lista para que lo viera actuar y casualmente dijo que después nos podíamos encontrar en su carro detrás del edificio para que le chu*** la pi**. Me inventé una excusa y nunca fui.”

Aquí tienes lo que necesitas saber:

Rossi explica que D’Elia y ella se conocieron en el 2014 y que sabía que iba al instituto

imagine getting owned by a 16 year old pic.twitter.com/wKTSx6ie5S — simoné (@girlpowertbh) June 16, 2020

Según su perfil de Linkedin, Rossi es una recién graduada en la Universidad de Arizona con una carrera en ciencias políticas.

Rossi explicó que ambos se conocieron en 2014 mientras ella estaba en el instituto después de que ella tuiteara algo sobre alguna de su bromas. Ella compartió lo que dice que son pantallazos de sus conversaciones en las que él le pide una fotografía suya. Ella le manda una foto de un panda. No queda claro cómo empiezan ni cómo acaban estas presuntas conversaciones.

Rossi escribió: “Durante mucho tiempo pensé que era realmente embarazoso que estuviera hablando con un hombre mucho mayor. Pero fue él quien me mandó un mensaje privado en Twitter y era él quien me doblaba la edad. Sabía que tenía más experiencia y él usó este poder de influencia sobre mí para aprovecharse. Así que te digo ‘¡que te jo***, Chris D’Elia”.

Después añadió en otro tuit: “Me di cuenta de que lo que pasaba no era normal y que quizás el estaba haciendo lo mismo con chicas incluso más jóvenes. Era mi deber decir algo.”

Muchas historias fueron compartidas después de la acusación de Rossi

Pocas horas después de que Rossi tuiteara su historia sobre D’Elia, la cuenta de Twitter SheRatesDogs empezó un hilo de acusaciones con mensajes de muchas mujeres contra él, todos ellos denunciados por anónimos, como marcan los protocolos de SheRatesDogs.

En un mensaje, una mujer explica que estuvo en contacto con D’Elia después de retuitear algunas de sus bromas. D’Elia le ofreció inmediatamente un vuelo para Los Angeles para “coger”. “Nunca le contesté, pero fue muy extraño”, escribe esta mujer.

Otro usuario explica: “Aunque ya hace tiempo que lo digo, que te jo***, Chris D’Elia. Me pidió fotos desnuda cuando tenía 17 años y me mandó muchos mensajes cuando él actuaba en Vancouver, mi ciudad, y me decía que fuera al ‘backstage’ en sus shows.”

Una humorista, Emma Arnold, tuiteó: “Cuando estaba empezando en la comedia, una de las mejores amigas de Delia me advirtió de que nunca le mandara fotos mías desnuda a Chris porque él las convertía en memes y las enseñaba a otros cómicos en los shows. Parece que algunos de estos memes eran de chicas menores de edad.”

Chris D’elia also hit me up when I was 18. https://t.co/5KLRKLqKCY pic.twitter.com/OkqRssUaUk — gio (@igog_1) June 17, 2020

Otro usuario explicó en un hilo una serie de “desagradables conversaciones” que había tenido con D’Elia en algunos de sus shows con su marido presente. D’Elia había sido muy “molesto” con ella. Escribió: “Pienso que si no hubiera estado con el hombre de mi vida con el que estaba a punto de casarme las cosas podrían haber sido muy diferentes.”

A pesar de que D’Elia se haya hecho famoso en los últimos años por sus trabajos como humorista, mantiene su vida privada en secreto. Se rumorea que estuvo saliendo con Kristin Taylor, una animadora “stop-motion”. Antes estuvo casado con Emily Montague del 2006 al 2010.