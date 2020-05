¿Ley Héroes daría “Green Card” a médicos inmigrantes?: ¿todos calificarían?

La Ley Héroes, la iniciativa aprobada el viernes por los demócratas de la Cámara para aumentar alivios económicos por más de $3 billones de dólares, repartidos en diferentes programas de ayuda a estudiantes, familias, gobiernos estatales y hasta reclusos de las prisiones, también busca proteger a los héroes.

La iniciativa, llamada así en honor a los trabajadores esenciales de primera línea de riesgo, como doctores, enfermeras, personal asistente y todos aquellos que siguen trabajando con la emergencia generada por el coronavirus, tiene un aparte que, de ser aprobado, beneficiaría a doctores extranjeros.

Según medios como Telemundo y La Opinión de Los Ángeles, la ley dispone que aquellos médicos inmigrantes que estén o hayan estado trabajando en el país durante el brote del COVID-19 con visas de inmigrante, podrían entrar en un proceso de obtención de su residencia de manera expedita.

Dentro de las más de 1,800 páginas que integran el paquete de nuevos alivios, se estipula ese beneficio, que sería una manera de dar las gracias a doctores extranjeros poniendo el pecho a la pandemia en suelo americano.

La normativa fue incluida en los apartes sobre Asuntos de Inmigración, donde se detalla que los doctores inmigrantes podrían solicitar su “green card”, además de sus cónyuges y los hijos menores.

Quienes deseen aplicar deberán entonces comprobar que estaban trabajando en medicina, en algún campo relacionado con el diagnóstico, tratamiento o prevención del coronavirus.

El documento legislativo explica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá acelerar los proceso de ajuste de estatus de los médicos en un plazo de 30 días.

Otro punto relacionado con temas migratorios que provee la ley tiene que ver con la posibilidad de que algunos inmigrantes indocumentados que laboran como trabajadores esenciales no solamente en el sector de la salud, tengan un período de acción diferida para tener un camino a permisos de empleo.

