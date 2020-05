[DESAPARECIDA] Policía busca a adolescente de 18 años desaparecida en Ohio. ¿Qué le pasó?

El 17 de mayo, alrededor de las 10:30 AM, Madison Bell, de 18 años, salió de su casa en el condado de Ross en el centro de Ohio para ir a una cita de bronceado en el condado adyacente de Highland, según el Wilmington News Journal. Nunca se presentó a la cita. Horas más tarde, Bell no había regresado a casa, lo que llevó a su familia a presentar un reporte de personas desaparecidas.

Esto es lo que necesitas saber:

El celular y auto de Bell fueron encontrados en una iglesia cercana

Cuando Bell no regresó a casa, las autoridades rastrearon su teléfono hasta el estacionamiento de Good Shepherd Church, donde su auto fue encontrado abierto con las llaves en el encendido.

“Ella me dijo, “Me voy a broncear. Volveré enseguida’, y dije: ‘Bien, ten cuidado'”, recuerda la mamá de Bell, Melissa Montavon. “Se fue y yo no he sabido de ella desde entonces”.

Desde entonces, Montavon ha estado activa en Facebook, instando a cualquier persona con información a ponerse en contacto con la polícia. En un post de Facebook, escribió: “No puedo ofrecer una descripción de que llevaba puesto. Estaba limpiando cuando se cambió de ropa y se fue, y me gritó ‘mamá, me voy a broncear y volveré enseguida’ “.

“Ella NUNCA llegaría unos minutos tarde de donde estuviera sin llamarme ni enviarme un mensaje de texto”, insiste Montavon en su post. “Una par de personas vieron a un hombre blanco alto de aproximadamente 20 años a 30 años que estaba en el estacionamiento de la iglesia antes de las 10 de la mañana en un coche blanco…llevaba puesto un polo y el coche tenía matrícula de California según testigos”.



Bell mide 5’6″ o 5’7″ y pesa entre 120 y 125 libras. Tiene el pelo castaño y los ojos marrones, y se dice que tiene una cruz tatuada en el cuello y un fantasma tatuado en su costado. El Wilmington News Journal informó que Bell llevaba una camiseta y leggings negros y/o pantalones Star Wars con sandalias marrones y una chaqueta negra North Face. Las autoridades colocaron un vehículo blanco con matricula californiana en el estacionamiento de la iglesia y están siguiendo pistas que coincidan con la descripción del auto.

Esfuerzos de búsqueda están en marcha en Greenfield

Las oficinas del sheriff del condado de Highland y de Ross, así como el Departamento de Policía de Greenfield han estado investigando activamente la desaparición de Bell. Las autoridades fueron notificadas sobre un auto blanco en un estacionamiento cercano, pero una investigación concluyó que no era el coche en cuestión.

“Cuando un hijo se le desaparece a un padre, este caso se convierte en una preocupación para todos en la comunidad”, dijo el sheriff del condado de Highland, Donnie Barrera, en una entrevista con Fox19. “Somos una pequeña comunidad y la comunidad se está uniendo con fuerza y todos están activamente buscando a Madison en este momento. Esperamos saber de ella pronto y saber que está bien.