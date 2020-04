Violento tornado sacude a Ohio: ¿cuántas víctimas y daños hay?

El martes por la noche se emitieron advertencias de tornado en varias áreas del noreste de Ohio, y poco después de la medianoche, apareció un video en Twitter que mostraba un tornado que se formó justo al norte de Brunswick, que es la ciudad más grande del condado de Medina.

Si bien al principio no se vieron nubes de embudo en las tormentas oscuras y pesadas, la reportera Kelly Dobeck, de Cleveland 19 News, compartió un video filmado por Jared Svoboda el 7 de abril y mostró que el tornado tocó tierra.

Dobeck tuiteó que el video fue tomado mirando hacia la autopista I-71 Sur.

VIDEO from the tornado warned storm earlier this evening. It was taken from Southbridge Blvd in Brunswick. Credit: Jared Svoboda. @cleveland19news @NWSCLE pic.twitter.com/mjShpkGZ1w — Kelly Dobeck (@KellyDWeather) April 8, 2020

Las áreas que estaban bajo vigilancia de tornados incluyeron los condados de Lorain, Medina, Summit, Stark y Wayne.

Según se informa, las tormentas produjeron ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora según el radar del NWS y provocaron granizo y tormentas de lluvia en algunas áreas.

Si bien hay informes de daños por tormentas severas provenientes del Condado de Stark, no se han reportado lesiones humanas ni de consideración.

Según WKYC, FirstEnergy confirmó que más de 64,000 personas en el noreste de Ohio han reportado estar sin electricidad desde las 12:30 a.m., hora local. A la 1:00 a.m., el número de personas que informaron estar sin electricidad aumentó a 90,000.

Tornado Warning including Brunswick OH, Medina OH, Wadsworth OH until 12:00 AM EDT pic.twitter.com/m4b1tQNl0a — NWS Cleveland (@NWSCLE) April 8, 2020

El Servicio Meteorológico Nacional predijo que la tormenta eléctrica severa se prolongaría durante la mañana de hoy miércoles, según informó Cleveland.com.

El NWS inicialmente predijo que un tornado podría pasar cerca de Wadsworth, que se encuentra a unas siete millas al sureste de Medina, a las 11:45 p.m. hora local.

A las 12:08 a.m., la tormenta se movió hacia el sureste con vientos de 45 millas por hora.

Alrededor de la medianoche, los habitantes del noreste de Ohio publicaron en Twitter que la sirena de advertencia comenzó a sonar y las autoridades de policía y los socorristas están todavía midiendo los daños totales.



Close lightning + tornado sirens moments before the rotation came through. #OHwx pic.twitter.com/pY9ur43xP6 — Medina WeatherCast (@MedinaWxCast) April 8, 2020

Este tornado se registra solo unos días después de que hubiera uno muy fuerte en Arkansas, el 28 de marzo de 2020, que sembró pánico y desolación.

El fenómeno climático se registró hacia las 5 p.m. hora local.

Según videos compartidos en internte y las imágenes del daño ocasionado por el tornado, que han sido publicadas en Twitter, parece que el área recibió mucha destrucción, a medida que avanzaba y ganaba intensidad desde la localidad de Jonesboro hasta Brookland.

Numerosas empresas en Caraway, ubicadas en el centro de Jonesboro, fueron completamente destruidas, incluyendo una tintorería local y Gateway Tire de Arkansas.

La poderosa tormenta creó daños devastadores en la ciudad de Jonesboro. El meteorólogo Matt Mahalike tuiteó: «Las pistas de rotación derivadas del radar MRMS de NSSL de la tormenta que impactó el NE de Arkansas indican que la rotación más fuerte afectó el área al sur y al este del centro de #Jonesboro, entre ASU y el aeropuerto».