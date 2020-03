Tornado causa destrucción en Nashville: ¡van 19 muertos!: VIDEOS

Un tornado masivo golpeó el suelo en el centro de Nashville, Tennesee, la madrugada de este martes, alrededor de las 12:38 a.m. CST, causando destrucción a su paso.

El Servicio Meteorológico Nacional de Nashville reveló la noticia y muy pronto empezaron a circular terribles imágenes de los efectos de los fuertes vientos.

“Tornado se confirmó en el terreno cerca de Hermitage. ¡ESTE ES UN TORNADO EXTREMADAMENTE PELIGROSO! ¡PASA AHORA SOBRE EL CONDADO DE WILSON!”, aseguró el organismo climático.

Los tornados también azotaron otras regiones del estado de Tennessee, causando daños y muertes en cuatro condados.

Hasta el momento ya se ha confirmado que el devastador tornado ha dejado al menos un saldo de 19 personas muertas en Tennessee, según dijeron funcionarios al diario The Tennessean.

“Existe una muy buena posibilidad de que haya más”, dijo el gobernador Bill Lee, en una conferencia de prensa. “Aún es temprano. Faltan varias personas… y muchas están heridas”.

El alcalde de Nashville, John Cooper, dijo que el tornado “devastó” a la comunidad y mostró cuán “frágil es la vida”.

Catorce personas murieron en el condado de Putnam, dos en el condado de Wilson, dos en el condado de Davidson y una en el condado de Benton, según Maggie Hannan, Oficial de Relaciones Comunitarias de Tennessee Emergency Management. Al menos dos personas murieron en el este de Nashville, dijeron las autoridades.

Después de que una fuerte tormenta azotara Nashville, casi 16,000 clientes del Servicio Eléctrico de Nashville estaban sin electricidad desde la 1 a.m., según el Servicio Meteorológico Nacional.

Videos capturaron el enorme tornado en East Nashville Rosebank, que se movía hacia el este a 45 millas por hora. Se reportaron múltiples daños y heridos en Mount Juliet y al menos dos personas murieron en East Nashville. Fotos devastadoras revelan que partes del centro de Nashville y Germantown sufrieron daños a raíz del tornado.



Según los videos capturados, el tornado, que tocó tierra por primera vez en Hermitage, a unas 10 millas al este de Nashville, permaneció durante casi una hora, viajando a través de secciones del centro de Nashville.

Lee agregó: “Los informes recién están llegando. Estos tornados golpearon en varios lugares del estado … saber quién está desaparecido y quién no, es difícil de saber en este momento. Es desgarrador”.



Lee dijo que había pedido ayuda a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump tuiteó: “Oraciones por todos los afectados por los devastadores tornados en Tennessee. Continuaremos monitoreando los desarrollos. El Gobierno Federal está con ustedes todo el camino durante este momento difícil”.

Donelson Christian Elementary school is gone as well as portables. #tspotter @NashSevereWx pic.twitter.com/RAA4ReZeVb — Megan Armstrong (@MeganJ_) March 3, 2020

El reportero de News Channel Five, Chris Conte, compartió un video del momento en que el tornado golpeó la estación de noticias local. “Está llegando al Canal 5 mientras hablamos”, dijo el periodista con un profundo sentido de urgencia. “Ahora mismo. Un tornado muy grande está en el suelo … y se mueve por todo el estacionamiento”.

Las sirenas de advertencia de tornado en Nashville despertaron a gran parte de los residentes del área metropolitana del centro. Con las sirenas de advertencia y las sirenas de los camiones de bomberos sonando simultáneamente, debe haber sido una situación increíblemente aterradora despertarse en medio de la noche.

Los lugareños también compartieron videos en Twitter del daño, que parecía ser desgarrador en el centro de Nashville y Germantown.

Stuck on I 40 at South Hartman Drive in Lebanon. Apparently our tornado downed power lines is covering the interstate and exits. #nashville #tornado #behereforawhile pic.twitter.com/8a8voo90vA — Johnny Gerhart (@moustachejohnny) March 3, 2020

The Basement, un lugar de música popular en el este de Nashville recibió un golpe directo, pero afortunadamente, no se reportaron víctimas ni lesiones graves ahí.

Numerosos lugareños informaron que se estaban refugiando en sus sótanos hasta que pasó el tornado. A partir de la 1:56 am hora local, el teniente John Wheeler, del Departamento de Policía de Metro Nashville, dijo: “En este momento tenemos varias líneas eléctricas en ambas direcciones en Centennial Boulevard, lo que está causando el bloqueo de las carreteras”.

This is terrifying. A tornado just hit @NC5 in downtown Nashville. It’s 12:44am. pic.twitter.com/8dCbvHpDe7 — Chris Conte (@chrisconte) March 3, 2020

Debido a la hora tardía que golpeó la tormenta, los informes de lesiones no aparecieron hasta una hora después de que pasó el fenómeno.

Accuweather tuiteó que “se han reportado daños generalizados y varias lesiones después de que un #tornado confirmado arrasó áreas al noroeste de Nashville, Tennessee, alrededor de las 12:30 a.m. CDT del martes. Las tormentas eléctricas severas todavía están afectando partes de la región”.