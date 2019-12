Balacera en base militar de Florida deja muertos y heridos: ¿quién lo hizo?

Un tirador activo abrió fuego en un aula en la Estación Aérea Naval de Pensacola, Florida, matando a tres personas e hiriendo a otras 10, en hechos que causaron mucha alarma en la unidad castrense. El pistolero también está muerto, según el Departamento del Sheriff del condado de Escambia. Las autoridades describieron la horrible escena como “una película de terror”, pero demasiado real.

Hasta el momento cuatro personas han muerto (incluido el sospechoso), y los heridos incluyen a dos agentes del alguacil, según el sheriff. Los agentes recibieron disparos en la rodilla y el brazo, pero se espera que sobrevivan.

La llamada de emergencia se registró a las 6:51 de la mañana, según el alguacil del condado de Escambia, quien dijo que no podía revelar todos los detalles porque la investigación estaba en curso. “Quiero asegurarle a nuestra comunidad que la amenaza ha sido controlada.

Un muerto y 10 heridos tras tiroteo en base naval de FloridaUna persona armada murió este viernes tras abrir fuego en una base naval en el noroeste de Florida, informó la policía local. La policía informó que "se ha confirmado la muerte del atacante" poco después de que se inició un tiroteo en la Estación Aérea Naval (NAS) de la ciudad de Pensacola. De acuerdo con autoridades, un tirador activo en la Estación Aérea Naval (NAS) en Pensacola, Florida, mantuvo la base cerrada y dejó al menos 10 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a hospitales del área. El portavoz de la policía de Pensacola, Mike Wood, confirmó que la policía respondió al tirador activo. En tanto, el portavoz de la base Jason Bortz dijo que ambas puertas y la base están cerradas. Cinco personas fueron llevadas a Baptist Health Care en Pensacola, dijo la portavoz del hospital Kathy Bowers, quien no tenía ningún detalle sobre sus condiciones. NAS Pensacola emplea a más de 16 mil militares y 7 mil 400 civiles, según su sitio web. Es una de las bases con más historia de la Marina y se extiende a lo largo de la costa suroeste del centro de la ciudad. La base domina la economía del área circundante e incluye el Museo Nacional de Aviación Naval, una popular atracción turística regional.

Nuestra comunidad está segura en este momento”, agregó el oficial. “Esto me golpea en casa particularmente como miembro militar retirado. Caminar por la escena del crimen fue como estar en el set de una película. Simplemente no esperas que esto suceda en casa”.

Dos oficiales “controlaron la amenaza” y están en el hospital, pero se espera que se recuperen, según el sheriff, quien indicó que uno de sus oficiales derribó al sospechoso.



“El tirador activo murió”, confirmó la Marina de los EE. UU. A través de sus redes sociales. “Se ha confirmado una fatalidad adicional. Número desconocido de heridos trasladados a hospitales locales. NAS Pensacola está bloqueado”, dijeron en su cuenta de Twitter.

Más tarde, en un mensaje adicional, la Marina escribió:” Una segunda víctima ha sido confirmada como fallecida”.

En audios que han salido a la luz en un momento se escucha a un oficial diciendo que un oficial naval recibió varios disparos y otra persona recibió un disparo en la pierna. “Tenemos varios pacientes en la puerta principal”, dijo un oficial. “Ambas puertas de NASP están actualmente aseguradas debido a informes de un tirador activo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”, escribió NAS Pensacola en su página de Facebook. “La base está cerrada por el resto del día. Solo se permitirá el acceso al personal esencial a la base”.

El tirador está “confirmado como muerto”, escribió el Sheriff del Condado de Escambia en su página de Facebook el 6 de diciembre de 2019. “El ECSO puede confirmar que ya no hay un tirador activo en NAS Pensacola”. Las condiciones de los heridos no fueron reveladas.

Según WEAR-TV, los agentes dispararon y mataron al sospechoso, que aún no ha sido identificado.

Los informes son muy preliminares. Los informes de un tirador activo de Pensacola se producen después de que un tirador activo hirió a varias personas, matando a otras en la Base Naval de Pearl Harbor en Hawái.

También ocurren después de que una persecución policial salvaje de un camión UPS robado en el área de Miami que dejó cuatro personas muertas, incluido el conductor del camión UPS, que fue tomado como rehén, y un espectador inocente.

Según su sitio web, NAS Pensacola, ubicado en el condado de Escambia “emplea a más de 16,000 militares y 7,400 civiles. Esto incluye los principales comandos de los inquilinos: Comando de Escuelas de Aviación Naval, Centro de Entrenamiento Técnico Aéreo Naval, Grupo de Apoyo de Entrenamiento de Aviación Marina 21 y 23, los Ángeles Azules y la sede del Comando de Entrenamiento de Educación Naval, un comando que combina la dirección y el control de toda la educación de la Marina. y entrenamiento”.

El motivo del tiroteo masivo aún no está claro. Tampoco está claro en qué lugar de la base ocurrió.