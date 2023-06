Laura Bozzo sufre accidente en medio de una crisis de ansiedad [FOTO]

Un preocupante mensaje por medio de su cuenta de Twitter alarmó a todos los seguidores de la reconocida presentadora y abogada peruana Laura Bozzo, quien publicó este sábado 10 de junio, que no se encuentra en su mejor momento y está pasando por una crisis de ansiedad. Pero lo que más llamó la atención fue la fotografía que acompañó dicho mensaje, pues en la imagen, se le ve con su rostro bastante hinchado y lleno de unos cuantos moretones en su ojo.

De acuerdo con la descripción de su mensaje, la peruana de 71 años, aseguró que no pasaba por su mejor momento y que a raíz de esto, sufrió una fuerte caída, la cual generó que le salieron unos hematomas en su cara. De igual manera, ella aclaró el motivo por el cual no ha asistido a las grabaciones de su programa “Que pase Laura”, del cual se rumoreaba que había sido despedida, debido a la baja audiencia.

“Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️”, escribió Bozzo en su cuenta de Twitter.

#LauraBozzo revela que está pasando por una fuerte depresión y crisis de ansiedad. También que le bajó la presión y que sufrió una caída 🔥 #FuerzaLaura y nuestros mejores deseos para tu pronta recuperación ❤️‍🩹 pic.twitter.com/w6lhRjxeHN — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) June 10, 2023

Ante esta publicación, muchos de sus seguidores se sintieron preocupados por la presentadora y ex participante del reality show de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, pues le enviaron sus muestras de apoyo y le recomendaron ayuda psicológica y atención de profesionales, ante lo cual Laura agradeció las muestras de cariño y dio cuenta que ella tiene ayuda de su siquiatra.

“Mil gracias. Tengo a mi siquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero a veces me dan crisis, es horrible, bendiciones”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Laura Bozzo habla de su depresión, pues de acuerdo con el portal Metro, en el 2019, ella habló con la revista People en Español y aseguró que había sufrido anorexia y ataques de pánico.

“Recuerdo que respiraba en bolsas de papel para no hiperventilar y más de una vez terminé en la clínica pensando tenía ataque al corazón”, dijo en Bozzo.

Asimismo, de acuerdo con Univisón, en mayo de 2021 reveló a Televisa Espectáculos que vivió una fuerte crisis de depresión y ansiedad.

“Fue horribole, la pasé muy mal, fue una situación espantosa y creo que Magda Rodríguez fue vital en mi recuperación, me salvó la vida, literalmente me salvó la vida, estoy viva por ella, es todo lo que puedo decir”, contó.

Si estás deprimido o tienes pensamientos suicidas busca ayuda. Contacta de inmediato a la National Suicide Prevention Lifeline por el teléfono: 1-800-273-8255.

¿Laura Bozzo fue agredida?

Luego de que la imagen de los moretones en el rostro de Bozzo se hiciera viral en redes, los internautas comenzaron a especular sobre qué le había pasado a la “Abogada de los pobres” como se hace llamar Laura, asegurando que no se trató de una caída.

Uno de sus seguidores comentó que era una “mentira universal” lo de sus golpes. Ante esto, Laura Bozzo no se quedó callada y fue clara en su respuesta.

“No tengo por qué mentir vivo sola y si me bajo la presión me caí de rodillas y la cara contra el piso había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico PUNTO”, aseveró.

Por su parte, otros internautas le recomendaron darse un respiro y alejarse de las pantallas por un tiempo, sugiriendo que debía de retirarse.

“🥳🥳🥳🥳♥️JAMÁS moriré haciendo lo que amo que esto no tiene nada que ver no estoy cansada odio las vacaciones sufro de depresión punto”, puntualizó.

¿Laura Bozzo sale de Imagen Televisión?

Hace varios días se viene especulando sobre el bajo rating del programa de Laura Bozzo, por lo cual corre el peligro de ser sacado de la televisión. Además, según InfoBae, habría un descontento por parte de la cadena televisiva por la aparición de la “señorita Laura” en la aparición de “La Casa de los Famosos”, pues según este medio, Javier Ceriani aseguró al programa “Chisme No Like” que Bozzo no terminó su trabajo en “Que Pase Laura” y se fue al reality.

Sin embargo, la peruano negó estos rumores y aseguró que sigue trabajando para Imagen Televisión, aunque sí reconoció algunas diferencias por aceptar ser parte del show de telerrealidad de Telemundo.

“Es falso que haya sido despedida de @ImagenTVMex si hubo problemas por los tres meses que estuve en @LaCasaFamososTV y agradezco su paciencia, obvio el rating bajo, pero vamos con todo, estamos investigando el caso de Mickey Santana vinculado a trata”, escribió en su cuenta de Twitter.

