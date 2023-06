Daniel Arenas ya no está con Daniela Álvarez: Mira cómo lo confirmó en Hoy Día

Desde hace mucho tiempo no se sabe con certeza si Daniel Arenas sigue con su novia Daniela Álvarez. Pues la pregunta del millón fue contestada durante el show en vivo de Hoy Día.

El presentador y actor colombiano se encontraba acompañado por sus compañeras y parte del elenco de Betty en NY hablando sobre quienes buscan cambiar a su pareja. Cuando hacen la pregunta: ¿Soltero o en pareja?. Todos estaban atentos a lo que iba a contestar Daniel, pero este solo se quedo mirando al quien estaba hablando, mientras Federik Oldenburg y otros levantaron la mano confirmando que estaban en pareja. Pero Daniel solo se quedo mirando al que hablaba y nunca levantó la mano. Así que muchos lo tomaron como confirmación: Daniel Arenas ya no está con Daniela Álvarez.

“Ya por fin lo confirmó. Ya pueden estar tranquilas”, comentó una internauta. Otra agregó: “Ya sabía que no iban a durar mucho”. Y así siguieron los comentarios. Otro internauta mencionó el famoso beso que se dio Daniel con Adamari López y que ese pudo haber sido el detonante: “Daniel arenas no levanto la mano ósea ya no está con Daniela Álvarez después del beso con a Adamaris 😢😢”.

Lo más probable que nunca sabremos que impacto tuvo ese beso en la relación de Daniel y Daniela. Lo que si sabemos es que desde hace mucho tiempo la pareja dejo de publicar fotos juntos, después que derrochaban puro amor por las redes. Abajo está el video del momento que Daniel Arenas responde a la pregunta si “¿Tiene novia?”

Depués de haber dejado en evidencia que está soltero. Daniel habló sobre el tema de algunos buscan cambiar a sus parejas y compartió el siguiente consejo: “Me voy a sumar a lo que dijo Jorge y es que no es solamente con la pareja. Queremos cambiar al papá, al amigo, al compañero… Es una cosa y tú lo dijiste: quienes tenemos que trabajar somos nosotros mismos, en cómo recibir a todo el entorno y en no ponernos mal por eso”.