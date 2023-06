Carlos Adyan dudo en presentar a su novio públicamente

No era prioridad para Carlos Adyan revelarle al mundo su orientación sexual o contarles sus romances. Pero sí sabía que el día que lo haga sería con alguien muy importante. Pero cuando el momento llegó, dudo en compartir esta información que le decían que le iba a afectar su vida profesional y hasta de quienes lo conocían.

Aunque siempre hubo esa curiosidad de quienes lo ven en la pantalla presentado En Casa con Telemundo. “Cuando me decían porque no hablas de tu vida personal públicamente, les decía lo mismo: yo me siento igual que el resto del mundo, decir lo que soy a nivel personal públicamente no hará ninguna diferencia, pero el día que consiga a la persona con quien quiero compartir mi vida mi gente lo sabrá; y hoy es un hecho”, compartió Adyan en sus redes sociales, junto a una foto con su novio Carlos Quintanillo, durante sus vacaciones en Francia.

Adyan asegura que sí dudo en presentar a su novio públicamente. “Por un momento dudé hacerlo, me decían ‘te afectará en tu trabajo’, ‘las marcas y la gente no te verán igual’, pero entendí que mi vida personal no cambiaría mi profesionalismo y mucho menos mi preparación y deseo de superarme. También comprendí que no todo el mundo estaría feliz pero con que nosotros lo fuéramos era suficiente y que nada compensaría lo que realmente importa en la vida: ser feliz, formar una familia y compartir con quienes amas”, expresó Adyan.

Hoy, Adyan ya no esconde sus sentimientos o la identidad del hombre que ocupa su corazón. A pesar de las criticas que ha recibido. El presentador de Telemundo está viviendo el mejor momento de su vida junto a Carlos Quintanilla. La pareja de Adyan es un escritor y guionista, quien actualmente ocupa el cargo como el nuevo VP de Contenido Original para Latinoamérica de Sony Pictures Televisión. El chico fue el creador de la serie Control Z que pueden ver en Netflix, Mujeres Asesinas (Televisa), Rosario Tijeras para SPT, así como también Armas de mujer transmitido en HBO Max y Peacock. Además, fue el vice presidente de Desarrollo de Contenido Original de Telemundo Streaming Studios.



Adyan envía consejo a quienes estén pasando la misma situación. “Hoy les digo tomen su tiempo y vivan la vida que es solo una. Y a ti Carlos Quintanilla, gracias por enseñarme a ser más seguro, a que me resbale lo negativo, a priorizar lo que realmente importa y a amar sanamente. ❤️‍🩹” Además se comparó con otros famosos que han salido del closet. “PD si Andy Cohen, Elen DeGeneres y Anderson Cooper lo hicieron, no debe haber temor 😜❤️”.