Carlos Adyan es criticado por presentar a su novio y se defiende

Carlos Adyan puso en su puesto a quienes lo criticaron en redes sociales. Resulta que el presentadora de En Casa con Telemundo decidió revelar la identidad del hombre que le robó el corazón. Al hacerlo, muchos confirmaron que el presentador era homosexual. Ahí fue donde empezaron algunas criticas.

Durante una entrevista con Jey Nel, Adyan reveló que su novio se llama Carlos Quintanilla. Juntos se fueron de viaje a Turquía el pasado mes de marzo. “Es mi pareja y andamos felices”, aseguró Adyan.

Muchos de sus seguidores demostraron su apoyo con corazones y felicitaciones. No faltaron los que tenían que decir lo contrario. “Por eso habemos tantas mujeres que no encontramos novio”, escribió una usuaria. “Qué desperdicio”. Sin imaginarse que el presentadora de En Casa con Telemundo lo iba a leer. Y no solo eso. Le respondió: “Y a mí no me vengas a culpar de tus problemas”, escribió el puertorriqueño con un emoji de carcajada, demostrando que las opiniones de su detractores no hacen más que robarle una que otra risa. “Que la gente que no le guste pues que se jo…”, es el otro mensaje con el que Carlos Adyan puso un alto a quienes critican su relación con el también escritor y creador de la exitosa serie de Netflix y Control Z.



Carlos Quintanilla Sakar es un escritor y guionista, quien actualmente ocupa el cargo como el nuevo VP de Contenido Original para Latinoamérica de Sony Pictures Televisión. A su vez, tiene la responsabilidad de asumir la programación de ficción en español de dicha compañía, según El Diario NY

Quintanilla tiene un amplio historial profesional y es que también fue el creador de la serie Control Z que pueden ver en Netflix, Mujeres Asesinas (Televisa), Rosario Tijeras para SPT, así como también Armas de mujer transmitido en HBO Max y Peacock. Además, fue el vice presidente de Desarrollo de Contenido Original de Telemundo Streaming Studios.