Alix Aspe se despide de Miami: Entérate a dónde se va la ex presentadora de La Mesa Caliente

La ex presentadora de La Mesa Caliente, Alix Aspe, ya está armando maletas para su próxima aventura. Muchos se sorprendieron al enterarse de la salida de la periodista mexicana de 31 años de la cadena Telemundo. Pues durante ocho años participó en “Al rojo vivo”, “Un nuevo día” y “Noticias Telemundo”. Además, fue merecedora de un premio Emmy en 2016, por su cobertura del Papa Francisco en Estados Unidos y Cuba.

En marzo de 2022, la presentaron como una de las animadoras de La Mesa Caliente, junto a Giselle Blonde, Verónica Bastos y Myrka Dellanos. Alix era la menor de las chicas que presentaban La Mesa Caliente.

El pasado mes de mayo, después de un año en La Mesa Caliente, Alix anunció su salida del programa. “Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en ‘La mesa caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”, señaló en un video. “Estoy bien, estoy segura y muy ilusionada por todo lo que viene; con más ganas que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan y ciclos comienzan”.

Alix Aspe se despide de Miami

Alix se despidió de Miami subida en un camión de mudanza junto a su esposo, el empresario mexicano Diego Betanzo. “Buen viaje, ve y disfruta el camino que Dios te abrió y que estoy segura será increíble, ya en unos mesesitos ya nos estarás contando”, comentó Karina Banda en sus redes. Carlos Adyan agregó: “Te extrañaremos. TQM”

Alix se va de Miami a México

Una vez que Alix confirmó su salida de Telemundo, anunció que se iba a vivir a su tierra natal. Mientras realizaba un tutorial para conseguir un gran make up, la mexicana reveló que iba a sacar un pasaporte mexicano. “Me lo estoy sacando porque me venció y porque me voy a ir a vivir a México unos meses”, dijo Alix.“Es un buen momento para volver. A veces nos pasa, que se nos olvidan las cosas importantes de la vida. Y lo más importante para mí en este proceso es estar con la gente que amo. Cuando uno está pasando por procesos de cambio, lo mejor es estar con tu familia y la gente que te quiere”.

Cabe destacar que la mexicana tiene 9 años lejos de casa. Desde su llegada a territorio americano, la animadora vivió múltiples experiencias. Ella trabajo en redes sociales, análisis de datos y relaciones públicas fueron algunos de los caminos que tomó antes de incursionar en los medios de comunicación. Trabajo ocho años en Telemundo.