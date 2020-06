Tauro – Horóscopo del 4 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

La calma, la armonía y la compasión son herramienta esenciales para compartir con las personas, así evitas los conflictos innecesarios para todos, antes de comenzar una discusión recurre a estas herramientas básicas.

Dinero:

Si comienzas a quejarte de lo que te hace falta y no agradeces lo que tienes, el universo no te proporciona lo que requieres es como si te pusiera barreras, la gratitud es esencial.

Salud:

Te da pereza comenzar a realizar los ejercicios y te olvidas hasta de las pausas activas, ten cuidado nunca es tarde para comenzar.

Consejo:

Deja que el universo haga su magia, no te impongas ni tampoco exijas, la divinidad que habita en ti te dirá que te entregues con certeza y tranquilidad.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras de daño con el Tigre, no dejarte llevar por la impulsividad de tus palabras es lo principal.

Trabajo:

Sería mejor si pudieses evitar las reuniones laborales, al más mínimo malentendido o situación de estrés, podrías explotar. Sé consciente de tus palabras. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Debes buscar un equilibrio interior, procura hacer alguna actividad que te lo permita, comienza con meditación o yoga. Permítete entender y sanar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Sabes que tienes buenas intenciones y estás dispuesto a ayudar a tus seres queridos, pero, si tú ayuda no es bien recibida no lo tomes personal ni te enfades. Todos aprenden a su ritmo.

Dinero:

Alguna diligencia financiera se verá afectada por terceras personas, es posible que no haya buena comunicación o problemas al desplazarse. Si es posible cámbiala a un día más favorable.

Consejo: Déjate guiar por la sabiduría de las mujeres, tendrán un alto impacto positivo en ti.