Tauro – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Los diálogos internos solo sirven para crear culpas innecesarias, bajan tu autoestima y te hacen sentir lo peor del mundo, el sol brilla en tu carta, cuando llegue un diálogo interno busca tener contacto con el Sol físico o interno.

Dinero:

Con Saturno, que te da estructura y orden, en tu casa diez, hace que seas más cauto a la hora de recibir nuevos proyectos en tu labor, te vuelves más realista de acuerdo con las circunstancias y a la organización de tus actividades laborales.

Salud:

En los aspectos como la salud no eres tan rutinario como en otras situaciones de tu vida. La alimentación, el ejercicio y el descanso deben ser rutinas diarias que puedes implementar sin que te causen agobio.

Consejo:

Disfruta todo lo que el universo te concede, es tu mes y la energía está dispuesta, sin importar las circunstancias, a que disfrutes y agradezcas todo lo que tienes: salud, amor, labor, familia.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en destrucción con el Mono, adaptarse a los cambios no es tu mayor facultad, pero puedes intentarlo.

Trabajo:

Tú mente estará dispersa y te costará enfocarte, lo cual puede traerte mucho desgaste emocional y físico. Busca técnicas para agilizar tu concentración. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Ten a tu alrededor personas o actividades que te suban el ánimo, es posible que te sientas algo deprimido/a y sin ganas de nada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Cuida lo que comentas y a quien lo haces, podrías romper la confianza de alguna de tus relaciones por no pensar bien antes de hablar. Pon primero a quienes siempre te han apoyado.

Dinero:

La energía no es la adecuada para realizar ninguna transacción monetaria, te encontrarás propenso/a a perder algo de dinero y esto podría traer mucho estrés.

Consejo: Confía en que las personas pueden aprender de sus errores y superarlo, no es necesario siempre tener el control de todo lo que te rodea.