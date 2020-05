Tauro – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Es un momento favorable para reforzar los lazos con tus amigos y así encontrar en ellos un vínculo que los relacione y una de nuevo, te aportan alegría y compañía incondicional.

Dinero:

Recuerda el valor que tiene realizar algún tipo de capacitación y tener la mente abierta ante nuevas opciones, esto te puede ayudar mucho ya sea para emprender o alcanzar un nuevo cargo en la empresas donde laboras.

Salud:

Hasta donde te sea posible, lo mejor es que hagas cambios en tu forma de alimentarte para evitar los excesos ya que esto te puede ocasionar algunos problemas de salud.

Consejo:

Comprende que se obtiene una vida plena después de que se aprende a vivir con el alma, estás ocupándote mucho de tu exterior cuando tienes abandonados tus tesoros interiores.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en daño con el Tigre, involucra en tus asuntos a sólo personas en las que confías.

Trabajo:

Trabaja en tus sueños, no dejes que nadie te diga que puedes hacer y que no. Escuchar consejos inapropiados podría ser un caso para tu plantación. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Te encontrarás algo impulsivo y explosivo, es preferible calmar tus pensamientos con actividades creativas, como pintar o colorear. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No tomes decisiones apuradas en relación con alguien, está bien preocuparse pero recuerda que cada quien tiene su forma de resolver las cosas. No te entrometas en algo que puede salir mal.

Dinero:

Involucrarse en actividades donde tengas que negociar o convencer no será lo mejor. Puede que varias personas estén ahí más para estorbar, que para aportar.

Consejo: Las mujeres serán de gran ayuda para ti el día de hoy, intenta mantenerlas siempre cerca.