Tauro – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Es un buen momento para expresarle a tu pareja todo lo que sientes, tendrán momentos íntimos muy agradables y románticos, te sientes enamorado y eres correspondido.

Dinero:

Hoy no hagas compras que en verdad no requieres, después te vas a arrepentir, es mejor esperar a que las condiciones sean más favorables, se prudente.

Salud:

Se consciente que todas tus tensiones se van para el cuello y es lo que más te afecta, no te proyectes tanto hacia el futuro eso te llena de ansiedad. Vive el día, hoy es lo importante.

Consejo:

Depende de ti cómo deseas vivir, recuerda que eres responsable de las decisiones que tomas, cuando te equivoques corriges y sigues, es sencillo, no hay que buscar culpables.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y no tan importantes.

Trabajo:

Paso a paso lograrás algo increíble. Mejorar aspectos en tu área laboral te ayudará a ser una persona más responsable y dispuesta a lograr sus metas. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Las excusas se acabarán hoy, podrás tener la determinación para comenzar a ejercitar o hacer pequeños cambios en tu dieta, déjate llevar por la motivación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Enfócate en sacar el lado positivo de las cosas, así lograrás tener un ambiente de amor y comprensión en tu hogar.

Dinero:

No es un día adecuado para realizar algún movimiento financiero, enfócate en actividades donde no haya tanto riesgo y estrés.

Consejo: Cambia tú forma de ver las cosas y las cosas cambiarán.