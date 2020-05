Tauro – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Sin ser el más romántico con tu pareja si eres cuidador y protector, haces todo lo posible porque este bien y sea feliz con detalles que siempre serán de su agrado.

Dinero:

Tus jefes y compañeros realzan tu labor y entrega, eres buen compañero, respetuoso y responsable, te hace feliz estar haciendo lo que haces y te esfuerzas por ser el mejor.

Salud:

Momento para mirar cuanto te exiges en todo lo que haces, tener estrategias para cumplir con el descanso es primordial para ti, cuídate de forma responsable.

Consejo:

Las personas no pueden ir a tu ritmo, eso no quiere decir que no sean valiosas, simplemente eres más ágil que ellos en la forma de resolver, ser paciente con los otros es ser paciente contigo mismo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras triangulando con Gallo y Buey, es un día increíble y tus energías lo vuelven aun más. Aprovéchalo.

Trabajo:

Tienes la sabiduría necesaria para investigar, estudiar y comprender todo a la perfección, úsalo a tu favor para planificar un movimiento importante en el futuro. Si es posible quédate en casa.

Salud:

La aromaterapia es la mejor medicina si en algún momento del día te sientes sin fuerzas o motivación, hará que tu mente se sienta dichosa y tú, muy feliz. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tomar el liderazgo en tu relación amorosa y comenzar a visualizar un futuro junto a él o ella es una idea genial, es posible que concuerden en varios temas para ambos.

Dinero:

Tu capacidad de análisis te vendrá bien para temas numéricos, si ves la necesidad de revisar tu plan financiero y mejorarlo en un largo plazo entonces ponte a ello.

Consejo: Vivimos esperando a que reaccioné primero el otro y así es como nos quedamos con mil cosas por decir, por hacer, por sentir y por disfrutar.