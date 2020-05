Tauro – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Eres conservador, siempre buscas tener la razón, eres testarudo y no das tu brazo a torcer y mucho menos en una relación, no se trata de ganar o perder, se trata de unir conceptos y sacar lo mejor de ellos.

Dinero:

Tu objetivo es ser productivo y estar siempre un paso adelante para la consecución de tus objetivos, lo material te da estabilidad, intenta que no sea lo único que te tranquilice.

Salud:

Tu rigidez mental te lleva fácilmente a sentirte agotado, aprende a relajarte y a tomar los descansos adecuados, no te exijas tanto.

Consejo:

Te gusta entrar en polémicas y demostrar cuánto sabes, ten cuidado es tan importante saber hablar como saber escuchar.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en destrucción con el Mono, elige muy bien tus decisiones ya que el ambiente estará inestable.

Trabajo:

No es un buen momento para estresarse por situaciones del trabajo, mientras menos involucramiento tengas en algo alterante más oportunidades tienes de comenzar la semana con buen pie. Preserva tu tiempo y tu energía al máximo. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Estarás en busca de tu propio crecimiento personal, deseas poner en orden tanto tu alma, como tú cuerpo. Hoy es un día especial para intentarlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Algunas personas no querrán tu ayuda, aún así tengas toda la disposición y buena actitud para apoyar. Evita tomártelo personal y entiende el proceso de cada uno.

Dinero:

Es primordial que primero consigas los datos y la información necesaria para incursionarte en alguna acción financiera. Si vas a ciegas, algo que creías que era muy favorable puede cambiar drásticamente.

Consejo: “Para crear resultados más positivos en tu vida, sustituye el ‘si tan sólo’ por ‘la próxima vez’.”