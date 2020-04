Tauro – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Se más detallista con tu pareja, estás tan seguro de su amor que ya no hay conquista, cuidado porque puede perder el interés, el amor hay que sostenerlo y alimentarlo.

Dinero:

Estás en un muy buen momento en tus finanzas, tu labor es bien remunerada y eso te tranquiliza, comprende que el camino está despejado y puedes disfrutar de tus logros.

Salud:

Te falta energía, te sientes agotado y no es para menos, los momentos que dedicas a tu cuidado personal cada vez son menos. La única forma de recobrar tu energía vital es haciendo cosas que te active, te conecten y te despierten.

Consejo:

No te encierres en una burbuja, puedes terminar solo y no es lo que más te gusta, busca a quien deba, siempre hay que te escucha, que te cuida y te apoya.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en daño con el Tigre, intenta comprender un poco a los demás y no hacer juicios adelantados.

Trabajo:

Si una persona no quiere recibir tu ayuda, no lo tomes personal. Hay que dejar que sean ellos mismos los creadores de su aprendizaje, cuando requieran tu ayuda la pedirán. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sanar tus heridas y dejar de pensar en exceso sobre errores cometidos es importante para no sentirte tan triste y agobiado, crea conexiones con personas a tu alrededor que te ayuden a levantarte.

Amor:

No digas algo de lo que te puedes arrepentir, a veces una palabra hiere más de lo que piensas. Aspira a preocuparte por lo que los otros sienten.

Dinero:

Evita dejarte llevar por tus sentimientos, tomar una decisión desde la rabia o la tristeza te perjudica a ti y a los que te rodean. Conserva la cordura.

Consejo: “No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas” –Jorge Bucay.