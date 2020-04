Tauro – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

El amor por tu familia es inmenso, pero no te dejes cegar, no siempre lo que dicen es verdad y terminas involucrándote en discusiones que parecen no tener fin.

Dinero:

Enfócate en este momento en una o dos tareas que te lleven a cumplir tu propósito, parece que estás diversificando mucho, es importante que no descuides tu labor.

Salud:

No todo es trabajo, no eres multitareas, cuida tu salud física y emocional, no se trata de tener algo a cambio y ese algo ser material. ¿Qué vas a hacer cuando no tengas salud para conseguir lo que realmente requieres?

Consejo:

Cálmate, descansa y alégrate tienes mucho para agradecer, la familia, los amigos, la pareja, no entres en estados rutinarios, cambia tu día a día según lo requieras.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo, ¡es un día muy mágico para ti!

Trabajo:

A través de tu dedicación y perseverancia se verá reflejada una buena imagen de ti mismo en tu área laboral, aprovecha la oportunidad para seguir haciendo un excelente trabajo.

Salud:

Para recibir las mejores energías es recomendable hacer ejercicios que calmen tu respiración y te nivelen tus emociones, prueba hacerlos al comenzar y acabar el día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes un gran corazón y mucha nobleza dentro de ti, es un buen momento para dejarla salir y llenarte de dicha y alegría.

Dinero:

Tienes una combinación muy poderosa en el tema económico el día de hoy, aprovecha cualquier oportunidad para generar un ingreso extra.

Consejo: Un corazón agradecido ama lo que recibe, un corazón sabio ama lo que da.