Tauro – Horóscopo del 30 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

La creatividad es tu aliada, tienes grandes ideas y seguro puedes comenzar a experimentar cosas nuevas con los cambios de los últimos días. Busca nuevas formas de expresar tu amor, es una temporada de transformación.

Dinero:

Sé cauteloso con el dinero, cuídalo y manéjalo con precaución para que mantengas la estabilidad en este aspecto en tu vida.

Salud:

Haz rutinas de ejercicio que puedas compartir con tus seres queridos o desde casa. Mantente activo sin importar la situación.

Consejo:

Continúa recibiendo el cambio de buena manera, igual tu casa es tu zona de confort pero en algunos momentos de abruma. Intenta hacer cosas nuevas para que sigas movilizando la energía.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, estas en destrucción con el Mono, debes tener mucha precaución hoy.

Trabajo:

Puedes prevenir pérdida de documentos importantes si organizas bien tu espacio de trabajo. Si no lo haces pasaras mucho tiempo tratando de encontrarlos y no es ideal atrasarte.

Salud:

Es posible que, por los problemas encontrados hoy, tengas tendencia a sentirte con bajo ánimo, evita aislarte. Para subir tus energías platica con personas que ames y te den tu apoyo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Debes tener mucho tacto al momento de dar tu opinión ya que no será bien recibida. Evita involucrarte en problemas ajenos, las personas aprender por sí mismas.

Dinero:

Si deseas un cambio en tu vida debes empezar por ti, la estrella Virtud Fortuna te brinda buenas energías para que busques la felicidad y el bienestar.

Consejo: Respeta la vida de los demás, aunque no estés de acuerdo y no entiendas sus razones. Vivir y dejar vivir aporta mucha paz a todos.