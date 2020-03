Tauro – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Tiendes a la rutina, por eso ten cuidado en estos momentos de entrar en la monotonía, ahora eres apoyo y compañía, para tu pareja, familia y amigos.

Dinero:

Ahora pon un alto, hay que saber que este momento es muy delicado para el mundo entero, así que la invitación es comprar lo indispensable.

Salud:

Cuidarse es la premisa y no correr riesgos innecesarios. Sé recursivo busca qué hacer y pon todos tus recursos al servicio de todos.

Consejo:

La perseverancia es innata en ti, en estos momentos ponla a disposición de los otros, para que ellos aprendan lo que es construir desde la estabilidad y el amor, puedes incluso servir de ancla a las personas que están solas.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en daño con el Tigre. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Ten precaución con quienes dicen querer ayudarte, limítate solo a lo necesario. Hay tendencia en el día a ser engañado/a.

Salud:

Debes ablandar un poco tu corazón, ser mas empático/a tanto como contigo mismo como con los demás. Realizar acciones sociales es de gran ayuda. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

A veces es mejor enfocarse solo en los problemas de uno mismo. Interferir en las dificultades de otras personas no trae buenos resultados.

Dinero:

No es un buen momento para operar, puedes aprovechar el día para recibir consejos de mujeres inspiradoras que haya a tu alrededor.

Consejo: “La empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión” -Rosenberg