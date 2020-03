Tauro – Horóscopo del 08 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Te sentirás apasionado y con la motivación suficiente para explorar nuevas facetas de tu relación o para conocer personas diferentes a lo que puede ser común para ti.

Dinero:

Intenta no hacer grandes inversiones ya que puedes tener una sensación de duda, sé precavido y evita las compras impulsivas.

Salud:

Te sentirás tranquilo frente a este aspecto de tu vida, es recomendable que tomes líquido y que busques comer de forma balanceada.

Consejo:

Es un buen día para que intentes hacer algo nuevo y para que explores la vida desde otra perspectiva.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, el día es oficial en peligro, no es oportuno hacer actividades importantes.

Trabajo:

No te concentres en lo laboral, disfruta de hoy relajándote en casa.

Salud:

Orar y pedir por tus preocupaciones, dar gracias o simplemente conectarte con tu ser interior es muy enriquecedor en el día.

Amor:

Si tienes una separación o divorcio pendiente no te preocupes por eso hoy. Evita cualquier situación de estrés o de drama.

Dinero:

Es preferible que hoy no prestes dinero a tus amigos o familiares, podrían generarse conflictos de interés entre las partes.

Consejo: Si hay paz en tu interior, habrá luz en tu camino.